80ème AG de l’ONU : Le Bénin signe plusieurs accords bilatéraux

Le Bénin a pris part à la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. La délégation béninoise, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a participé à plusieurs rencontres officielles et conclu divers accords de coopération.
Parmi les engagements pris, des accords bilatéraux ont été signés avec Antigua-et-Barbuda, le Kenya, le Tchad, les Îles Marshall et les États fédérés de Micronésie. Ces accords concernent notamment la libre circulation et le renforcement des relations de coopération. Un accord aérien a également été conclu avec le Luxembourg, visant à améliorer la connectivité entre les deux pays. Dans le domaine de la mobilité, le Bénin a obtenu des exemptions de visa avec plusieurs partenaires, dont les Émirats arabes unis et Antigua-et-Barbuda.
En marge de la session, des discussions bilatérales ont eu lieu avec l’Azerbaïdjan, le Venezuela, les Maldives, le Burundi et la Mauritanie. Par ailleurs, un communiqué conjoint a été signé pour l’établissement de relations diplomatiques avec Trinité-et-Tobago et les Palaos. Ces démarches traduisent une diversification des partenariats du Bénin sur la scène internationale, dans le cadre des relations multilatérales promues au sein des Nations Unies.
