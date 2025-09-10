Affaire D4vd : la police enquête après la découverte d’un corps dans la Tesla du rappeur US

D4vd (photo de Max Durante)

Le 8 septembre à Hollywood, la police a découvert un corps en décomposition dans une Tesla enregistrée au nom du chanteur américain D4vd. Le véhicule, remisé dans une fourrière, contenait les restes d’une femme non identifiée, enveloppés dans un sac. Les enquêteurs examinent désormais les causes d’un décès qui pourrait relever de l’homicide. Alors que l’artiste poursuit sa tournée internationale, ses partenaires commerciaux commencent à suspendre leurs collaborations. Cette affaire met en lumière la zone d’ombre qui entoure parfois le succès dans l’industrie musicale.

Des restes humains retrouvés dans un véhicule associé à D4vd

La découverte macabre a eu lieu dans un terrain de fourrière de Hollywood, où une Tesla abandonnée avait été entreposée. Les agents du LAPD ont signalé une odeur persistante avant d’ouvrir le coffre avant du véhicule et de tomber sur un corps fortement dégradé. La victime, une femme frêle mesurant un peu plus d’1m55, portait un legging noir, un haut court et plusieurs bijoux, dont un bracelet métallique. Elle présentait également un tatouage distinctif sur l’index droit. Son identité reste inconnue, tout comme les circonstances exactes de sa mort, les médecins légistes n’ayant pas encore pu établir de cause définitive.

Du côté du chanteur, ses représentants assurent qu’il coopère pleinement avec la police. Malgré le retentissement médiatique, D4vd poursuit ses concerts comme prévu, avec une date programmée à Minneapolis puis à Los Angeles. Certains partenaires commerciaux, tels que Hollister, ont toutefois décidé de suspendre leurs campagnes avec l’artiste en attendant la suite des investigations.

L’ombre des drames dans l’univers du rap américain

Cette affaire rappelle qu’au-delà des scènes de concert et des succès commerciaux, le rap américain est régulièrement traversé par des épisodes marqués par la violence ou le scandale. De Tupac Shakur à XXXTentacion, plusieurs figures ont vu leur carrière basculer dans des affaires tragiques, souvent liées à des homicides ou des règlements de compte. Ces événements, très médiatisés, illustrent la fragilité de carrières construites dans un environnement où la célébrité et l’exposition publique peuvent s’accompagner de drames. L’implication, directe ou indirecte, d’artistes ou de leurs entourages dans des dossiers criminels a contribué à installer l’idée que la réussite dans ce milieu reste vulnérable à des dérapages inattendus.

Une enquête qui s’annonce longue

À ce stade, les autorités traitent la découverte comme une mort suspecte et n’excluent pas la piste criminelle. L’état avancé de décomposition du corps ralentit les analyses, ce qui retarde aussi la possibilité d’alerter une famille ou de relier l’affaire à d’éventuelles disparitions signalées. La présence de la voiture dans une fourrière, loin de l’artiste lui-même, ajoute une complexité supplémentaire à l’enquête.

Pour D4vd, cette affaire intervient en pleine ascension artistique, alors qu’il est encore présenté comme une nouvelle voix de la scène musicale américaine. L’évolution du dossier pourrait influencer à la fois sa carrière et son image publique, tout en soulevant des questions sur la manière dont l’industrie gère les crises qui touchent ses talents.