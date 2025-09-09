Affaire Epstein : une signature attribuée à Trump au cœur d’une controverse

Photo : © WALTER

Plusieurs années après sa mort, Jeffrey Epstein reste au centre de polémiques aux États-Unis. Son réseau d’exploitation sexuelle et ses liens avec des personnalités influentes continuent de susciter des interrogations sur l’ampleur et la protection de ses activités. Chaque document ou témoignage nouveau attire l’attention et relance le débat sur les relations entre Epstein et certaines figures politiques. Un document attribué à Trump réapparaît, déclenchant un débat sur l’authenticité de sa signature.

Une signature contestée et la réponse de la Maison-Blanche

Des élus démocrates ont présenté lundi une page supposée être un message personnel de Trump à Epstein en 2003, pour son anniversaire. Le document inclut quelques phrases évoquant une certaine familiarité et un dessin représentant un visage féminin. La signature, présentée comme celle du président, est désormais contestée.

La Maison-Blanche a indiqué qu’elle soutiendrait le recours à des experts en graphologie afin de vérifier l’authenticité de la signature. Selon la porte-parole Karoline Leavitt citée par Le Figaro, celle de Trump est unique et immédiatement identifiable depuis de nombreuses années. L’équipe juridique présidentielle a déjà engagé des actions contre le Wall Street Journal, qui avait révélé l’existence du document, et envisage de poursuivre ses démarches légales pour défendre l’intégrité du président.

Implications immédiates et enjeux

Cette controverse dépasse la simple vérification d’une signature. Elle souligne combien des documents anciens peuvent affecter la crédibilité et l’image d’un dirigeant en exercice. Chaque révélation liée à Epstein continue de peser sur l’opinion publique et rappelle que les preuves techniques, comme l’expertise graphologique, peuvent devenir des outils stratégiques dans les batailles politiques contemporaines.

La manière dont cette lettre sera traitée, tant par les spécialistes que par les médias, pourrait avoir des répercussions sur la réputation du président en exercice, montrant la fragilité de l’équilibre entre faits, interprétation et stratégie politique.