Affaire Ini B. Esther Doli : ce qu’il faut savoir de l’arrestation de l’avocate burkinabè

L’arrestation de l’avocate burkinabè Ini B. Esther Doli continue de susciter de vives réactions. La procédure engagée à son encontre, entourée d’incertitudes selon le Barreau, interpelle le monde judiciaire sur le respect des règles encadrant la profession. Le Barreau dénonce une atteinte grave aux garanties prévues pour protéger les avocats dans l’exercice de leurs fonctions. Les accusations portées contre elle sont lourdes et pourraient avoir des répercussions bien au-delà de son cas personnel.

Des accusations lourdes et des méthodes contestées

Le nom d’Ini B. Esther Doli s’est retrouvé au centre d’une affaire judiciaire à Ouagadougou. Selon le parquet, des publications attribuées à l’avocate sur un compte Facebook seraient de nature à constituer des infractions graves. Elles évoqueraient des propos assimilés à de la trahison, à des attaques verbales contre le chef de l’État et à une tentative de saper le moral des forces armées. Devant la gravité supposée de ces faits, une enquête a été ouverte le 4 septembre 2025 et confiée à une unité de police judiciaire.

Cependant, pour ses confrères, la manière dont elle a été interpellée pose problème. Le Barreau affirme que la nuit du 31 août au 1er septembre, des hommes armés, se présentant comme gendarmes, auraient pénétré son domicile sans avertissement préalable, l’emmenant de force avec du matériel informatique. Ce récit, qualifié d’arrestation brutale par le Barreau, est dénoncé comme contraire aux règles protectrices de la profession. Le lieu où elle est détenue n’a d’ailleurs pas été communiqué officiellement, ce qui accentue le climat d’opacité.

Au cœur de la contestation figure l’article 6 du règlement de l’UEMOA régissant la profession d’avocat. Ce texte impose qu’avant toute enquête visant un membre du Barreau, le Bâtonnier soit consulté afin d’évaluer la pertinence des accusations et de prévenir tout abus d’autorité. Selon le Barreau burkinabè, cette étape a été ignorée, ce qui constituerait une violation manifeste des garanties professionnelles.

Une affaire sensible dans un pays en lutte contre le terrorisme

Cette affaire éclate dans un pays ciblé par des attaques terroristes récurrentes. Depuis plusieurs années, le pays lutte contre des groupes armés dans ses régions les plus exposées. Le pouvoir central a multiplié les initiatives pour maintenir la cohésion nationale et renforcer la capacité de l’armée. Mais cette stratégie s’accompagne d’une surveillance accrue de la parole publique et d’un contrôle renforcé sur les discours jugés hostiles aux institutions.

Face à cette situation, chaque voix critique peut être perçue comme une menace supplémentaire pour la stabilité de l’État. Les accusations portées contre l’avocate prennent ainsi une dimension politique et sécuritaire. Le fait de la soupçonner d’« entreprise de démoralisation des forces armées » montre cette sensibilité extrême. Pour certains observateurs, l’équilibre entre impératif sécuritaire et protection des droits fondamentaux se révèle de plus en plus fragile.

Entre droit et pouvoir, un affrontement symbolique

L’affaire Doli met en lumière une tension classique entre les institutions judiciaires et l’exécutif. Le Barreau insiste sur le rôle de bouclier que doit jouer la profession d’avocat face aux dérives possibles de l’État. Pour ses membres, ignorer les procédures établies revient à affaiblir l’indépendance même de la justice.

Le parquet, pour sa part, défend sa démarche et assure vouloir traiter l’affaire dans le strict respect de la légalité. Mais l’absence de transparence sur certains points selon le Barreau, comme le lieu de détention, alimente la suspicion. L’opinion publique, elle, s’interroge : s’agit-il réellement de poursuites pour des infractions graves ou d’un moyen de faire taire une voix dérangeante ?