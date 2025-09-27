Afrique : Bill Gates investit 10 M$ dans le New Deal technologique du Sénégal

La Fondation Gates soutient depuis plus de vingt ans des projets en Afrique, allant de la vaccination à l’agriculture et à l’éducation. Son intérêt croissant pour les outils numériques, notamment en santé et en agriculture, prend une nouvelle dimension au Sénégal avec un appui au lancement d’un ambitieux programme de modernisation technologique.

Un partenariat tourné vers l’innovation

À l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et Bill Gates ont officialisé une collaboration évaluée à plus de 10 millions de dollars. Selon le communiqué publié par la Présidence du Sénégal, cet engagement vise à soutenir le New Deal technologique du pays, un programme national de transformation numérique estimé à plus d’un milliard de dollars.

Le partenariat prévoit le financement de trois axes prioritaires : le déploiement d’une identité numérique universelle, la création d’un hub d’intelligence artificielle au service de la santé et de l’agriculture, et la mise en place d’une Delivery Unit, chargée de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des réformes. L’objectif est d’offrir des outils plus efficaces pour l’accès aux services publics et pour la collecte de données dans des secteurs clés.

Pour montrer l’enjeu, certains observateurs comparent ce projet à l’introduction d’un réseau électrique : il ne s’agit pas seulement de construire des câbles, mais de créer les conditions pour que tout un écosystème – des entreprises aux citoyens – puisse innover et se développer.

Un levier pour le développement numérique

Cet engagement reflète l’idée que le numérique n’est plus seulement un complément à la politique de développement, mais un élément structurant de la croissance. Au Sénégal, l’identité numérique universelle vise à simplifier l’accès aux services publics et à renforcer la transparence. Le futur hub d’intelligence artificielle devrait favoriser des applications concrètes, par exemple pour améliorer la prévision des récoltes ou le suivi des maladies endémiques.

L’implication de la Fondation Gates témoigne aussi d’un changement d’échelle : alors qu’elle a longtemps concentré ses efforts sur des campagnes ciblées – vaccination ou microcrédit – elle contribue désormais à des infrastructures numériques susceptibles d’avoir un effet d’entraînement. Si le succès de ce projet au Sénégal se confirme, il pourrait servir de modèle pour d’autres pays africains confrontés aux mêmes défis d’inclusion numérique et de modernisation des services publics.

Cette collaboration, soulignée par la Présidence du Sénégal, met en évidence une conviction partagée : l’innovation technologique peut devenir un catalyseur du développement en Afrique, à condition d’être adaptée aux besoins locaux et accompagnée par des institutions solides.