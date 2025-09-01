Afrique : face à Trump, l’Inde vise plusieurs pays (un du Maghreb)

Sous l’effet des taxes décidées par Washington, plusieurs groupes indiens modifient leurs stratégies industrielles. Le continent africain, et notamment le Maghreb, est désormais perçu comme une base alternative pour contourner les barrières commerciales. Les secteurs exposés, comme l’habillement et la joaillerie, redoutent une chute brutale de leurs ventes. Plusieurs États africains mettent en avant des incitations fiscales pour capter ces investissements.

L’Afrique, nouvel horizon des industriels indiens

Les entreprises indiennes font face à une situation délicate selon ce que rapporte Bloomberg. Leurs principaux acheteurs américains demandent de renégocier des contrats, certains ayant même été suspendus ou annulés. Cette incertitude pousse les industriels à envisager une diversification géographique de leur production. L’Afrique devient une option privilégiée, car plusieurs pays proposent des régimes fiscaux plus favorables, permettant de maintenir l’accès au marché américain malgré la hausse des droits de douane.

Le Maroc, qui dispose de zones industrielles spécialisées et d’un cadre incitatif attractif, attire particulièrement l’attention. Le royaume offre des avantages fiscaux, des exonérations de TVA et des allègements de droits de douane aux investisseurs étrangers. À ses côtés, le Nigeria, l’Éthiopie et le Botswana déploient également des stratégies pour séduire les sociétés indiennes. La multiplication de ces dispositifs traduit une volonté claire d’inscrire le continent dans les flux de production mondiaux.

Un fournisseur majeur du groupe GAP montre cette évolution. Déjà implanté au Kenya et en Éthiopie, il prévoit d’élargir sa présence sur le continent si les surtaxes américaines atteignent 50 %. L’entreprise bénéficie actuellement d’un taux préférentiel de seulement 10 % pour ses exportations textiles, ce qui l’incite à renforcer sa production locale. Les responsables expliquent que cette implantation vise à sécuriser la relation commerciale avec les distributeurs américains, tout en anticipant des restrictions plus lourdes.

Pour l’Inde, les secteurs les plus exposés restent l’habillement et la joaillerie. Les estimations évoquent une possible baisse des ventes de près de 90 %, qui affecterait directement l’emploi et les recettes d’exportation. De nombreux analystes soulignent que si les entreprises ne s’adaptent pas rapidement, les pertes pourraient être difficiles à compenser. L’Afrique apparaît donc comme un relais stratégique, offrant une certaine résilience face aux turbulences commerciales.

Les taxes américaines comme facteur déclencheur

Le déplacement des industries indiennes vers l’Afrique prend tout son sens à la lumière des choix économiques du président Donald Trump. Depuis son retour à la Maison-Blanche en 2024, il a confirmé une politique marquée par le protectionnisme. Son administration a consolidé les allégements fiscaux introduits en 2017, tout en introduisant des mesures ciblées comme des déductions sur les heures supplémentaires ou les revenus issus de pourboires. Mais c’est surtout par les droits de douane que Washington exerce une pression directe sur ses partenaires commerciaux.

Les nouvelles règles prévoient des prélèvements allant de 10 à 20 % sur une large gamme de produits importés. Pour certains pays, en particulier la Chine, les surtaxes peuvent atteindre 60 %. L’Inde, dont les États-Unis représentent le premier marché d’exportation, subit donc de plein fouet cette politique. La perspective d’une taxation à 50 % sur certains biens fragilise considérablement la compétitivité de ses entreprises. Les responsables politiques indiens doivent ainsi composer avec un environnement commercial plus restrictif, sans garantie de retour rapide à la normale.

Les conséquences ne se limitent pas à l’Inde. Plusieurs pays émergents s’efforcent de tirer profit de ce rééquilibrage. L’Éthiopie a renforcé ses zones franches dédiées au textile, tandis que le Botswana parie sur la transformation des pierres précieuses. Le Nigeria, de son côté, mise sur un plan d’incitations fiscales ciblées pour attirer les investissements manufacturiers. Ces initiatives montrent que le continent africain se place comme une alternative crédible pour les industriels cherchant à diversifier leurs bases de production.

Cette dynamique pourrait, à moyen terme, redessiner les chaînes d’approvisionnement mondiales. En s’installant durablement en Afrique, les sociétés indiennes participeraient à la montée en puissance de filières locales, tout en réduisant leur dépendance à l’Asie. Pour les États africains, il ne s’agit pas seulement de capter des capitaux, mais aussi de créer de la valeur ajoutée et de consolider leur place dans les échanges internationaux.

Le mouvement amorcé par les industriels indiens montre la manière dont une décision fiscale prise à Washington peut réorienter des stratégies économiques à l’échelle planétaire. L’évolution de ces délocalisations permettra de mesurer l’impact réel des politiques douanières américaines sur la configuration industrielle mondiale.