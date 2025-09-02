Afrique : TotalEnergies élargit son portefeuille d’exploration en mer

(bashta, iStock at Getty Images)

Le gouvernement congolais a attribué à TotalEnergies un permis d’exploration pétrolière en mer, sur une surface estimée à 1 000 km² dans la zone de Nzombo. L’information a été rapportée par Agence Ecofin .

Dans le cadre de cet accord, la multinationale française et ses partenaires se sont engagés à mobiliser les moyens techniques nécessaires pour démarrer rapidement les travaux. Pour Brazzaville, cet octroi s’inscrit dans une stratégie claire. Le pays cherche à soutenir sa production pétrolière, alors que plusieurs gisements historiques arrivent à maturité et enregistrent un déclin. En diversifiant les zones d’exploration, le Congo espère maintenir son rôle d’acteur énergétique régional et sécuriser une partie de ses recettes budgétaires dépendantes du pétrole.

L’arrivée de TotalEnergies sur ce nouveau périmètre pourrait également générer des retombées positives pour l’économie locale, notamment par la mobilisation de sous-traitants et la création de services connexes liés aux opérations offshore. Toutefois, certains analystes rappellent que ce type de projet doit s’inscrire dans une approche équilibrée, qui prenne en compte à la fois les impératifs économiques et les enjeux environnementaux.

Avec ce permis, le Congo-Brazzaville réaffirme son choix de miser sur ses ressources pétrolières pour soutenir sa croissance, tandis que TotalEnergies renforce sa présence en Afrique centrale, une région qui reste stratégique dans son portefeuille mondial.