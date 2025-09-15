Akon : son épouse Tomeka Thiam demande le divorce, la raison évoquée

Akon (DR)

Quelques jours de leur anniversaire de mariage prévu pour ce 15 septembre, Tomeka Thiam, épouse du chanteur Akon, a déposé une demande officielle de divorce. Selon les documents judiciaires cités par TMZ et largement relayés dans la presse américaine, la séparation est motivée par des « différences irréconciliables ». Le couple, marié depuis près de 29 ans, partage une fille de 17 ans. Les démarches incluent des demandes de garde et de pension, annonçant un contentieux suivi de près par le public et les médias.

Une procédure lancée à un moment symbolique

La requête déposée par Tomeka Thiam intervient à une date symbolique, puisqu’elle a été enregistrée quelques jours seulement avant que le couple ne célèbre son 29e anniversaire de mariage. Dans les documents transmis au tribunal, elle invoque des divergences profondes sans toutefois en préciser la nature. L’épouse du chanteur sollicite la garde physique de leur fille adolescente, tout en proposant un partage de la garde légale. Elle réclame également une pension alimentaire et cherche à encadrer la contribution financière d’Akon.

Un tel dossier pourrait donner lieu à plusieurs audiences et attirer une forte couverture médiatique, en raison de la notoriété du couple. L’affaire illustre aussi les procédures typiques du droit de la famille aux États-Unis, où la mention de « différences irréconciliables » constitue un motif légal largement utilisé lors des divorces. Pour de nombreux fans, cette évolution marque une rupture inattendue dans la vie personnelle d’un artiste souvent présenté comme très attaché à sa famille.

Un artiste mondialement reconnu, entre musique et projets internationaux

Né aux États-Unis de parents sénégalais, Akon s’est imposé au début des années 2000 comme l’une des grandes voix du RnB et du hip-hop. Son premier album, Trouble (2004), porté par le titre « Locked Up », a ouvert la voie à une carrière internationale marquée par des collaborations avec des stars de premier plan comme Eminem, Michael Jackson ou David Guetta. Artiste à succès, il a vendu plusieurs millions de disques et ses titres continuent de marquer les playlists dans de nombreux pays.

Au-delà de la musique, il s’est également distingué par des projets à dimension économique et sociale, notamment en Afrique de l’Ouest. Son initiative « Akon Lighting Africa », lancée en 2014, visait à améliorer l’accès à l’électricité solaire dans de vastes zones rurales, renforçant ainsi son image d’entrepreneur engagé. Très suivi sur les réseaux sociaux, l’artiste conserve une forte popularité auprès de ses fans, ce qui explique l’attention particulière portée à sa vie privée. Plusieurs médias spécialisés proposent déjà des dossiers de fond sur sa carrière et ses engagements, pouvant servir de ressources complémentaires.