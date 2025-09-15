Algérie : que font les navires de guerre russes aperçus à Alger ?

© RST / AFP

Deux bâtiments de la flotte russe ont jeté l’ancre ce dimanche dans le port d’Alger. Ils resteront jusqu’au 18 septembre, selon le ministère algérien de la Défense. Leur séjour prévoit des entraînements conjoints, des visites officielles et des rencontres professionnelles entre marins des deux pays. Cette arrivée montre la coopération militaire de longue date entre Moscou et Alger.

Une mission navale à vocation bilatérale

Un détachement russe, composé du sous-marin Novorossiisk issu de la flotte de la mer Noire et du navire de soutien Lakov Grebelskii rattaché à la Baltique, effectue actuellement une escale à Alger. L’agenda annoncé par les autorités algériennes inclut des manœuvres en mer, des réunions techniques et des échanges de savoir-faire. Le séjour doit s’achever le 18 septembre 2025.

Au-delà des exercices militaires, la visite comporte une dimension protocolaire, avec des rencontres institutionnelles et des réceptions prévues entre officiers des deux marines, selon Algerie360 . Ce type d’événement, fréquent dans les relations de défense, sert aussi de vitrine pour les coopérations technologiques et l’interopérabilité des forces. Selon des observateurs, ces activités pourraient donner lieu à de nouvelles opportunités de formation et de modernisation pour la marine algérienne.

Des liens militaires forgés depuis l’indépendance

Les rapports entre l’Algérie et la Russie reposent sur plusieurs décennies de coopération. Dès 1962, Alger s’est tournée vers Moscou pour équiper et instruire ses forces armées. Depuis, la quasi-totalité de son arsenal majeur – avions de chasse, chars, systèmes de défense et sous-marins – provient d’accords passés avec l’industrie militaire russe. Un partenariat renforcé dans les années 2000 par des contrats d’armement de grande ampleur et par des programmes communs de formation.

Ces relations se nourrissent également d’intérêts stratégiques : pour Moscou, maintenir un ancrage en Méditerranée ; pour Alger, diversifier ses alliances et garantir son autonomie dans le domaine de la défense. Malgré les répercussions internationales de la guerre en Ukraine, cette coopération demeure active, comme l’atteste la présence actuelle de la délégation navale. Ces visites confirment le rôle de l’Algérie comme partenaire clé en Afrique du Nord et celui de la Russie comme fournisseur historique.