Algérie : un nouveau coup dur pour la langue française dans le système éducatif

La place du français à l’école en Algérie ne cesse de se réduire. Après avoir mis un terme, en 2023, à l’utilisation du programme éducatif français dans les établissements privés – une mesure qui venait s’ajouter à son retrait dans le public – les autorités franchissent une nouvelle étape. Le baccalauréat français a été retiré du système et, pour les responsables du secteur éducatif, il s’agissait de garantir que les écoles fonctionnent uniquement selon les contenus nationaux. Les autorités avaient alors défendu cette orientation en expliquant qu’elle renforçait l’indépendance de l’éducation algérienne et prévenait toute dérive dans le choix des programmes. Cette volonté de privilégier le programme national se traduit désormais par des ajustements précis dans les emplois du temps.

Une heure de moins pour les élèves de lettres

À compter de la rentrée 2025-2026, les élèves de première année secondaire inscrits en tronc commun lettres verront leurs cours de français passer de cinq à quatre heures par semaine. Les autres séries conserveront leurs horaires actuels et aucune modification n’a été annoncée pour les autres langues étrangères. Selon le site Observ Algérie, le ministère n’a pas détaillé la méthode qui sera appliquée pour organiser cette réduction.

Le symbole derrière la réforme

Perdre une heure de cours peut sembler anodin, mais le message est clair : le français poursuit son recul progressif dans l’école algérienne. Chaque mesure, ajoutée à la précédente, réduit son importance dans la formation des jeunes générations. Cette évolution rappelle l’idée d’un tableau dont on efface peu à peu les couleurs dominantes pour en peindre de nouvelles. Pour les partisans de cette orientation, il s’agit de donner plus de poids aux langues nationales et de limiter un héritage considéré comme encombrant. Mais pour d’autres, cela pourrait restreindre les liens futurs avec l’espace francophone et compliquer l’accès à certaines opportunités universitaires et professionnelles.

Entre suppression du baccalauréat français, interdiction des programmes étrangers et réduction des horaires, le français perd régulièrement du terrain dans les écoles d’Algérie. Ces choix, justifiés au nom de la souveraineté éducative, marquent un tournant dans l’histoire linguistique du pays. Une seule heure en moins dans l’emploi du temps d’un lycéen peut paraître insignifiante aujourd’hui, mais cumulée aux décisions précédentes, elle dessine une tendance lourde qui pourrait transformer en profondeur le rapport des futures générations à la langue française.