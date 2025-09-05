Année scolaire 2025 – 2026 : Le Bénin lance un recrutement d’enseignants pour le primaire

Le gouvernement béninois a annoncé l’organisation prochaine d’un test de sélection d’aspirants au métier d’enseignant (AME) pour le niveau primaire. Cette initiative vise à renforcer les effectifs d’enseignants dans les écoles publiques du pays, en prévision de la rentrée scolaire 2025-2026. L’annonce, faite lors du Conseil des ministres du mercredi 3 septembre 2025, intervient alors que le ministère des Enseignements maternel et primaire estime avoir besoin de 2 319 nouveaux enseignants.

L’objectif principal de ce recrutement est de maintenir la norme d’un enseignant par classe, garantissant ainsi le bon déroulement des activités académiques. Selon le gouvernement, la base de données actuelle des AME, mise en place il y a plusieurs années pour répondre aux besoins du système éducatif, ne dispose plus d’un effectif suffisant. Cette nouvelle sélection est donc indispensable pour combler ce déficit et assurer une couverture éducative adéquate sur l’ensemble du territoire national.

Pour être éligible, les candidats devront impérativement être titulaires de diplômes pédagogiques ou académiques spécifiques. Le test sera exclusivement ouvert aux personnes possédant l’un des diplômes suivants : le Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP), le Certificat Élémentaire d’Aptitude Pédagogique (CEAP), option enseignement primaire ou le baccalauréat.

En ciblant des profils qualifiés, le gouvernement souhaite s’assurer que les futurs enseignants disposent des compétences nécessaires pour encadrer les élèves du primaire. Cette démarche s’inscrit dans la politique de renforcement de la qualité de l’enseignement au Bénin, une priorité du gouvernement du président Patrice Talon.

Ce recrutement représente une opportunité majeure pour de nombreux jeunes diplômés désireux de faire carrière dans l’enseignement. L’organisation de ce test de sélection marque une étape importante dans la préparation de la prochaine année scolaire et démontre l’engagement du Bénin à garantir un accès à une éducation de qualité pour tous ses enfants. Les dates précises du test et les modalités d’inscription seront communiquées ultérieurement.