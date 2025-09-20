Après Poutine, Trump va rencontrer Xi Jinping

Le président américain Donald Trump a annoncé un prochain déplacement en Chine, après un échange téléphonique avec Xi Jinping le vendredi 19 septembre. Il a affirmé que la cession de TikTok à des investisseurs américains était sur le point d’être finalisée. Pékin, de son côté, a livré une version plus prudente des discussions, insistant sur la nécessité d’éviter des mesures commerciales unilatérales. Les deux dirigeants se retrouveront dès la fin octobre lors du sommet de l’Apec en Corée du Sud. Cette séquence diplomatique illustre la centralité des enjeux technologiques dans les relations sino-américaines.

Un appel téléphonique suivi d’annonces

Le chef de la Maison-Blanche a présenté vendredi son entretien avec Xi Jinping comme une avancée majeure. Devant les journalistes, il a évoqué la perspective d’un accord « en bonne voie » concernant le transfert des activités américaines de TikTok. « Une simple formalité », a-t-il résumé, tout en annonçant un futur voyage en Chine « au début de l’année prochaine ». Selon ses propos, la rencontre bilatérale sera précédée d’un face-à-face dès le 31 octobre, en marge du sommet de l’Apec en Corée du Sud. Les deux dirigeants ont également convenu de maintenir des contacts téléphoniques réguliers. Du côté chinois, l’agence officielle a souligné que le président demandait avant tout à Washington de garantir un environnement économique ouvert et équitable pour ses entreprises.

La communication de Pékin s’inscrit dans une logique de prudence, rappelant que toute modification des règles commerciales ou technologiques doit respecter un équilibre entre partenaires. L’appel a été qualifié de « constructif » mais sans confirmation immédiate d’un accord définitif. Pour la Chine, la question dépasse la simple application : elle touche à la souveraineté numérique et à la circulation internationale des données. Plusieurs analystes estiment que la gestion de ce dossier pourrait influencer la perception des investisseurs étrangers, un point que d’éventuels futurs accords commerciaux pourront développer dans le détail.

Publicité

Entre rivalités et séquences diplomatiques

Cette annonce survient quelques semaines après la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage, en Alaska, le 15 août dernier. Cette entrevue, la première organisée sur le sol américain depuis le début de la guerre en Ukraine, n’avait débouché sur aucun compromis concret mais marquait une reprise de dialogue avec la Russie. L’épisode illustre la stratégie du président américain qui multiplie les échanges directs avec ses homologues, y compris ceux de puissances rivales. Dans le même temps, la rivalité triangulaire entre les États-Unis, la Russie et la Chine reste vive, chacun cherchant à défendre ses intérêts énergétiques, commerciaux et sécuritaires.

La question de TikTok s’inscrit dans ce contexte plus large. Depuis l’adoption du Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, Washington exige que les plateformes jugées sensibles passent sous contrôle d’acteurs américains. Pour éviter une interdiction sur son marché le plus important, ByteDance a dû engager des discussions accélérées. Pékin, qui voit dans ces pressions un précédent dangereux pour ses champions technologiques, tente de préserver ses marges de manœuvre. La perspective d’une vente partielle ou d’un accord de gouvernance est surveillée de près par les grandes plateformes numériques, qui craignent une multiplication des restrictions.