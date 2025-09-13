Armement : la France est-elle en passe de remporter une victoire en Inde ?

© armée de l'Air et de l'Espace Crédits : Armée de l'Air et de l'Espace

Lors des récents affrontements aériens entre l’Inde et le Pakistan, un Rafale indien a été abattu par un missile de fabrication chinoise tiré depuis un J-10C pakistanais. Cet incident avait soulevé des interrogations sur les capacités réelles de l’avion français dans un environnement de combat moderne. Malgré cette perte ponctuelle, l’avion reste au cœur des projets de renforcement de l’Indian Air Force, ce qui pose la question de l’efficacité durable du Rafale et de l’industrie française qui le produit.

Une commande envisagée

L’Indian Air Force a récemment soumis une recommandation pour l’acquisition de 114 Rafale supplémentaires, pour un budget estimé à 18,7 milliards d’euros. Une grande partie des composants, près de 60 %, serait fabriquée en Inde, et l’assemblage des appareils devrait se faire localement sous la supervision de Dassault Aviation. Cette initiative combine modernisation de la flotte, renforcement des compétences locales et soutien à l’industrie aéronautique française, mais la décision finale reste en attente.

Le processus de validation passerait par plusieurs instances, allant du département des finances de la Défense au Comité du Cabinet sur la sécurité, présidé par le ministre indien. Chaque étape évaluera la pertinence stratégique et budgétaire avant toute confirmation.

La performance du Rafale face aux défis actuels

Même après la perte d’un appareil, le Rafale conserve une réputation de polyvalence et de robustesse. L’intérêt de l’Inde pour un renforcement de sa flotte montre que l’avion reste un choix clé, avec un équilibre entre intégration de composants locaux et collaboration avec la France. Sur le plan international, cette attention continue pour le Rafale pourrait être perçue comme un succès pour l’industrie française, non pas par une victoire militaire directe, mais par sa capacité à susciter confiance et partenariats durables.