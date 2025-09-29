Armement : Le Maroc renforce son arsenal terrestre avec des blindés américains

Depuis plusieurs années, Rabat multiplie les acquisitions militaires, cherchant à moderniser ses équipements et à diversifier ses partenaires pour répondre à toute éventualité. Le pays consacre une part croissante de son budget à la défense, renforçant aussi bien ses forces aériennes que navales et terrestres. Dans cette dynamique, chaque nouvel arrivage d’armement témoigne d’une volonté claire : doter les Forces armées royales de moyens à la hauteur des défis sécuritaires. C’est dans cette logique que s’inscrivent les récentes informations concernant l’arrivée de véhicules blindés américains.

Des blindés réaffectés au service du Maroc

Les Forces armées royales ont pris possession de M1117, des véhicules de sécurité blindés autrefois employés par l’armée américaine. Ces engins, considérés comme excédentaires par Washington, ont été transférés à Rabat après avoir été jugés trop nombreux et encombrants pour les besoins des forces américaines. Avant leur mise en service, chaque compartiment et chaque pièce essentielle a fait l’objet d’une inspection minutieuse par les militaires marocains, qui ont validé leur état opérationnel. Désormais, ces véhicules circulent déjà sur le sol marocain, prêts à être intégrés aux missions de sécurisation des frontières.

Une puissance de feu adaptée aux missions de terrain

Le M1117 n’est pas un simple transport blindé : il combine mobilité et puissance de feu. Chaque unité est équipée d’une tourelle embarquant à la fois une mitrailleuse de calibre 12,7 mm et un lance-grenades automatique de 40 mm. Ce double armement permet de répondre à des menaces variées, qu’il s’agisse de protéger un convoi ou de surveiller des zones sensibles.

Le compte militaire en ligne Semper Supra, suivi par les observateurs du secteur, affirme que le Maroc en aurait reçu un nombre non précisé. Toutefois, un document américain de ventes militaires à l’étranger fait état d’une évaluation de près de 600 blindés par les Forces armées royales. Même si ce chiffre ne correspond pas nécessairement au volume déjà livré, il montre l’ampleur des discussions autour de ce programme.

Une étape supplémentaire dans la modernisation

L’arrivée des M1117 illustre la priorité donnée au renforcement du parc terrestre marocain, en complément des acquisitions récentes dans l’aviation de chasse et les drones. Pour Rabat, disposer de véhicules polyvalents capables d’opérer sur différents terrains représente un avantage stratégique. Ces blindés ne changent pas seulement la configuration de l’équipement militaire : ils traduisent aussi un choix d’anticipation, face aux incertitudes régionales.