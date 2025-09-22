Armes nucléaires : Poutine fait une proposition à Trump

Poutine et Trump en Alaska (DR)

Signé en 2010 par les États-Unis et la Russie, le traité New Start encadre strictement leurs arsenaux nucléaires, limitant ogives, missiles et bombardiers, terrestres, marins ou aériens. Né d’une volonté post-Guerre froide de désamorcer les tensions, il incarne un fragile équilibre : réduire les stocks tout en évitant une reprise de la course aux armements.

Son mécanisme clé ? Des inspections mutuelles et un partage d’informations pour garantir la confiance entre les deux puissances. Au-delà des chiffres, l’accord a permis une baisse historique des arsenaux, tout en préservant une dissuasion stable. Mais son vrai succès réside dans sa capacité à maintenir un dialogue, même dans les périodes de crise. Un équilibre aujourd’hui menacé par l’absence de discussions concrètes sur son avenir.

En 2026, vient l’heure des choix

Car le compte à rebours est lancé : le traité expire dans quatre mois, et les négociations patinent. La guerre en Ukraine a gelé les échanges, malgré les appels, y compris ceux de Donald Trump, à un nouvel accord, pourquoi pas élargi à la Chine. Des appels visiblement entendus. Ce 22 septembre 2025, Vladimir Poutine a proposé une prolongation d’un an. Une bouffée d’oxygène ? Oui, mais sous conditions.

La Russie exige une réciprocité américaine et un maintien de l’équilibre stratégique. Cette annonce, faite par le chef de l’État devant le Conseil de sécurité russe, sonne comme un ultimatum déguisé. Soit Washington s’engage, soit le monde risque de replonger dans l’incertitude. Un coup de poker diplomatique, alors que les relations entre les deux partenaires sont au plus bas malgré de récents échanges et rencontres, notamment à Anchorage.

Un sursis pour éviter le chaos

Prolonger New Start, même brièvement, ce serait gagner du temps pour négocier un cadre plus large. Car l’enjeu dépasse les deux superpuissances. Il s’agit de la crédibilité même du désarmement qui est en jeu. Sans ce filet de sécurité, la porte serait grande ouverte à une nouvelle escalade militaire plongeant le monde dans une période des plus instables.