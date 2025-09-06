Australie : un grand requin tue un surfeur, alerte maximale sur les plages

Image : AFP

Un surfeur a perdu la vie au large des côtes nord de Sydney après avoir été attaqué par ce qui serait un grand requin précise le Daily Telegraph dans une récente publication. Selon les premières informations recueillies, l’homme se trouvait entre les plages de Long Reef et Dee Why lorsqu’il a été grièvement blessé. Sa planche de surf, retrouvée en deux morceaux, sera examinée dans le cadre de l’enquête ouverte par la police. Des témoins rapportent que plusieurs surfeurs présents sur place ont tenté de le ramener sur la plage, mais ses blessures, situées sur la partie inférieure du corps, étaient trop graves pour lui laisser une chance de survie. Face à la gravité de l’incident, les autorités ont ordonné la fermeture immédiate de plusieurs plages avoisinantes.

Une nouvelle attaque qui ravive les inquiétudes

Même si elles frappent les esprits, les attaques de requins restent relativement rares en Australie. Selon Wikipédia, le pays recense en moyenne une vingtaine d’attaques non provoquées chaque année, toutes espèces confondues, et la majorité ne sont pas mortelles. D’après le site spécialisé Aussie Animals, la période 2014-2023 a enregistré une moyenne d’environ 2,7 décès par an, un chiffre qui confirme la faible probabilité d’être victime d’un tel incident.

Cependant, des recherches récentes montrent que les comportements des squales évoluent. Selon News.com.au, les requins-taureaux restent désormais près de 15 jours de plus au large de Sydney durant l’été qu’il y a quinze ans, un phénomène attribué au réchauffement des eaux. Cette présence prolongée augmente les occasions de rencontre entre surfeurs et prédateurs, même si le risque absolu reste extrêmement faible.

Entre émotion et vigilance renforcée

L’accident suscite une vague d’émotion parmi les surfeurs, les habitants et les autorités locales. Les équipes de secours, déployées en nombre, ont renforcé la surveillance des plages pour protéger les baigneurs et surfeurs. Les responsables de la sécurité maritime rappellent l’importance de respecter les consignes et de rester attentifs aux signaux d’alerte. Au-delà de l’enquête en cours, cette tragédie relance la réflexion sur la coexistence avec la faune marine dans une région où la mer fait partie intégrante du mode de vie.