Autisme : Trump promet une annonce inédite

Lors d’une cérémonie en mémoire de Charlie Kirk, dimanche, le président américain a surpris son auditoire en évoquant une annonce imminente depuis le Bureau ovale. Prévue lundi, cette intervention porterait sur l’autisme et de potentielles causes liées à la grossesse. Selon plusieurs médias, des pistes médicales autour du Tylenol et de la vitamine B9 seraient abordées. Le chef de l’État estime que cette prise de parole pourrait marquer un tournant dans sa carrière politique et sanitaire.

Une annonce médicale attendue à Washington

À l’occasion d’un hommage à Charlie Kirk, le président Donald Trump a indiqué qu’il prendrait la parole lundi depuis la Maison-Blanche pour présenter ce qu’il qualifie de « découvertes majeures » concernant l’autisme. D’après des révélations du Wall Street Journal, l’annonce associerait le risque de développement de troubles autistiques chez l’enfant à l’usage de Tylenol durant la grossesse et à un déficit en folate, une vitamine essentielle au développement neurologique et à la formation de la colonne vertébrale. CNN a pour sa part évoqué la possibilité que soit mentionné l’acide folinique, utilisé en complément thérapeutique, comme piste d’atténuation des symptômes.

Le président a insisté sur l’importance de cette conférence, affirmant qu’elle pourrait compter parmi les plus marquantes de son mandat. Il a également souligné que Kirk, figure conservatrice décédée récemment, aurait suivi avec intérêt cette annonce. Cette prise de parole sera l’occasion pour l’exécutif américain d’orienter l’attention sur un enjeu de santé publique majeur, alors que des litiges judiciaires sont en cours aux États-Unis concernant la sécurité du Tylenol, produit largement utilisé.

L’autisme, un trouble complexe encore mal expliqué

L’autisme, ou trouble du spectre de l’autisme (TSA), est défini comme une altération du développement neurologique apparaissant dès l’enfance. Il se caractérise par des difficultés dans la communication sociale, des comportements répétitifs et des centres d’intérêt restreints. Selon les estimations des autorités sanitaires américaines, environ un enfant sur 36 serait concerné par un diagnostic de TSA, ce qui soulève des enjeux considérables en matière de recherche, d’inclusion scolaire et de politiques publiques. Des liens ont été étudiés entre facteurs génétiques, exposition environnementale et habitudes prénatales, mais aucune cause unique n’a été formellement identifiée à ce jour.

Depuis plus de vingt ans, les États-Unis financent des programmes de recherche afin d’améliorer la compréhension et la prise en charge des troubles autistiques. Des dispositifs législatifs, comme l’« Autism CARES Act » renouvelé en 2019, permettent de soutenir la recherche fédérale et les services destinés aux familles. La perspective d’une annonce présidentielle centrée sur des causes médicamenteuses et nutritionnelles pourrait relancer le débat scientifique et juridique. Certaines associations et experts de santé publique suivront attentivement les précisions qui seront données lundi, notamment pour évaluer la portée clinique et la fiabilité des éléments avancés.