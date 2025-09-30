AVC : un lien établi avec la santé bucco-dentaire

Chaque année, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) frappent 16 millions de personnes et emportent près de 6 millions de vies, laissant souvent des séquelles lourdes chez les survivants. Pourtant, alors que les traitements d’urgence progressent, c’est du côté de la prévention que se joue peut-être la révolution.

Les scientifiques explorent aujourd’hui des pistes inattendues, révélant que certains risques se nichent là où on ne les attend pas : entre nos dents. Les recherches récentes ont établi un lien troublant entre santé bucco-dentaire et AVC. Les infections chroniques, caries non soignées, gingivites ou parodontites, agissent comme des chevaux de Troie, libérant dans le sang des bactéries et des toxines qui attaquent les vaisseaux cérébraux.

Le fil dentaire, arme secrète contre l’AVC ?

Une étude majeure, menée sur 20 ans auprès de milliers de patients, a révélé un fait stupéfiant : l’utilisation quotidienne du fil dentaire diminue de manière significative le risque d’AVC ischémique, tout comme celui de fibrillation auriculaire. Explication ? En éliminant la plaque bactérienne logée entre les dents, inaccessible à la brosse, ce geste anodin réduit l’inflammation systémique, un facteur clé dans les maladies cardiovasculaires. Une découverte qui propulse l’hygiène dentaire au rang d’outil majeur de santé publique.

Face à ces preuves, les experts appellent à intégrer systématiquement le suivi bucco-dentaire dans les programmes de prévention. Brossage méticuleux, fil dentaire quotidien, visites régulières chez le dentiste… Des mesures simples, peu onéreuses, mais dont l’impact pourrait être colossal.

Prévenir l’AVC : une équation à plusieurs inconnues

Si l’hygiène dentaire émerge comme un bouclier inattendu, elle ne suffit pas à elle seule. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil réparateur et l’éviction du tabac et de l’alcool restent les piliers d’une stratégie globale. En combinant ces habitudes, chacun peut construire une protection solide contre les AVC et espérer rallonger son espérance de vie, tout en restant en bonne santé.