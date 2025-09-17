Aviation: la Chine annonce le vol direct le plus long au monde

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

À partir du 4 décembre, China Eastern Airlines mettra en service une liaison directe entre Shanghai et Buenos Aires, opérée par un Boeing 777-300ER. Cette route est présentée d’après le communiqué comme la première reliant deux villes situées aux antipodes. La durée totale du trajet atteint 29 heures pour le retour, avec une escale de deux heures à Auckland, où les passagers pourront quitter l’avion brièvement. Cette initiative montre les ambitions de la Chine dans le transport aérien long-courrier et son développement sur le plan international.

Une route inédite à l’échelle mondiale

Le vol sera proposé deux fois par semaine et reliera l’aéroport international Pudong à l’aéroport Ministro Pistarini. Selon Business Insider, le trajet aller est estimé à 25,5 heures, tandis que le vol de retour s’étend sur 29 heures. Bien que qualifié de direct, il inclut un arrêt technique à Auckland pour permettre une pause aux passagers après plusieurs heures en vol. Cette nouvelle liaison ouvre la voie à des services aériens extrêmes en termes de distance et pourrait servir de modèle pour d’autres routes intercontinentales reliant l’Asie à l’Amérique du Sud. Les billets sont déjà disponibles, offrant aux voyageurs la possibilité d’expérimenter un voyage transpacifique inédit.

Le marché aérien chinois en pleine expansion

La Chine dispose de l’un des secteurs aériens les plus dynamiques du globe, soutenu par des investissements massifs dans les infrastructures et la modernisation de la flotte. Les compagnies nationales, telles que China Eastern Airlines, profitent d’un cadre réglementaire propice à l’ouverture de nouvelles routes internationales. Le pays a enregistré une croissance rapide du transport aérien ces dernières années, avec un accroissement du trafic passager et des échanges commerciaux reliant l’Asie à d’autres continents. Cette évolution a des retombées économiques directes, stimulant le tourisme, le commerce et la logistique. Les vols de très longue durée, comme celui entre Shanghai et Buenos Aires, constituent également un terrain d’expérimentation pour l’optimisation de la consommation de carburant et le confort des voyageurs, tout en offrant des perspectives pour le développement de nouvelles liaisons intercontinentales. Cette route record montre la capacité de la Chine à connecter des régions éloignées et marque une étape notable dans l’aviation commerciale mondiale.