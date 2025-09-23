Photo: DR

Lors de la remise du Ballon d’Or 2025, le Français Ousmane Dembélé a été couronné meilleur joueur mondial, devant l’Espagnol Lamine Yamal. L’enjeu principal concerne les propos de son père, Mounir Nasraoui, qui évoque un « préjudice moral » et des circonstances « très étranges » autour du classement. La déclaration a eu lieu lundi soir sur El Chiringuito, suscitant de vives réactions en Espagne et dans le football européen. Les performances du jeune Barcelonais continuent de diviser l’opinion sur la juste attribution du prestigieux trophée.

Les critiques de Mounir Nasraoui

Le père de Lamine Yamal a exprimé ses doutes après la cérémonie, affirmant que son fils est « le meilleur joueur du monde » et qu’il n’a « aucun rival ». Il a ajouté que l’attribution du trophée avait provoqué un préjudice moral, laissant entendre que la décision semblait incohérente par rapport aux performances observées. Ces déclarations ont été largement reprises par les médias espagnols, alimentant le débat sur la transparence et l’équité des votes du Ballon d’Or. Ce type de controverse met en évidence l’influence des perceptions médiatiques et des critères de sélection dans la reconnaissance des joueurs à l’échelle internationale.

Lamine Yamal : profil et parcours

Lamine Yamal, âgé de 18 ans, est un attaquant espagnol formé à La Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Son style de jeu se caractérise par la créativité offensive, l’agilité et la capacité à générer des occasions décisives. International espagnol depuis l’adolescence, il détient le record de plus jeune buteur lors des qualifications pour l’Euro 2024. Lors de la saison 2024-2025, il a largement contribué au succès du Barça en Liga et a participé à la qualification de l’équipe nationale pour la finale de la Ligue des nations. Il a également remporté le Kopa Trophy pour la deuxième fois, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, une distinction qui confirme son talent et son impact sur le terrain. Ces accomplissements font de lui un candidat régulièrement évoqué pour les futures éditions du Ballon d’Or.

L’évolution de la carrière de Lamine Yamal sera attentivement suivie dans les prochains mois, alors que le débat sur les critères de distinction individuelle se poursuit au niveau européen et mondial.