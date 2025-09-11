Bénin : 22 personnes arrêtées à Cotonou suite au démantèlement de plusieurs ghettos

Photo DR

La Police républicaine a mené une vaste opération de sécurisation dans le 1er arrondissement de Cotonou, ciblant les lieux de vente et de consommation de produits psychotropes. Vingt-deux personnes, dont une femme et deux présumés trafiquants de grande envergure, ont été interpellées.

Selon les informations rapportées sur les plateformes digitales de la police, l’opération, conduite la semaine écoulée par le commissariat du 1er arrondissement, s’est déroulée dans quatre quartiers : Avotrou, Tokplégbé (zone des ambassades), Tchanhounkpanmè et Tanto. Plusieurs ghettos ont été démantelés, confirmant la présence d’un important réseau de revente et de consommation illicite.

Au cours des descentes, les policiers ont saisi une quantité variée de stupéfiants : des plis de cristaux translucides assimilés à la méthamphétamine, des comprimés de Tapentadol, des boulettes de chanvre indien, du tabac ordinaire sous diverses formes, ainsi que des chichas artisanales. Des bouteilles de tisane préparées avec du chanvre indien et des produits de dissolution ont également été retrouvées.

Les agents ont par ailleurs découvert et saisi onze motocyclettes de différentes marques, dont l’origine reste à élucider, ainsi que des maillots de conducteurs de taxi-motos (zemidjan) non numérotés. Les personnes interpellées et l’ensemble des produits saisis ont été transférés à l’Office central de répression des trafics illicites de drogues et précurseurs (OCERTID) pour expertise et poursuite de la procédure judiciaire.