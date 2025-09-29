Bénin : 30 présumés malfrats et un butin colossal saisis à Godomey

Les forces de l’ordre ont réalisé un coup de filet d’envergure à Godomey, mettant fin aux agissements d’une association criminelle spécialisée dans le vol de motocyclettes, d’appareils électroniques et de divers équipements. Au total, trente personnes ont été interpellées, selon les informations rapportées par Peace Fm.

L’affaire a pris corps le samedi 27 septembre 2025 avec l’interpellation d’un individu identifié sous les initiales H.O., surpris après le vol de climatiseurs et une tentative de vol de motocyclette. Cette arrestation a constitué le point de départ d’une enquête plus large, qui a révélé l’existence d’un réseau structuré opérant dans la zone.

Dans les jours qui ont suivi, deux descentes menées par les services d’enquête ont permis de démanteler progressivement le réseau. Treize personnes de nationalité étrangère ont d’abord été arrêtées, avant que dix-sept autres, issues d’une nationalité différente, ne soient à leur tour appréhendées. Le nombre total de suspects s’élève ainsi à trente, tous actuellement placés en garde à vue.

Les perquisitions effectuées lors des opérations ont permis de saisir un important lot de biens volés :

huit motocyclettes, dont quatre déjà dépiécées, et une bicyclette ;

un stock massif d’appareils électroniques comprenant 477 téléphones portables, des tablettes, un ordinateur portable, ainsi que plusieurs ordinateurs dépiécés et pièces détachées ;

divers équipements tels que deux climatiseurs, une motopompe, deux ventilateurs, un régulateur, un compteur de la SBEE, un lampadaire solaire et un parasol ;

des plaques d’immatriculation de véhicules, ainsi qu’un pistolet artisanal.

Les suspects devront répondre de multiples chefs d’accusation, notamment vol de motocyclettes, d’appareils électroniques et de téléphones portables, association de malfaiteurs et détention illégale d’arme à feu. Les autorités estiment que ce coup de filet porte un coup dur au grand banditisme qui sévissait dans la région de Godomey.