Bénin : 36 personnes interpellées lors d’une opération policière dans l’Ouémé

La Police républicaine a frappé fort dans le département de l’Ouémé. Samedi 30 août 2025, une opération d’envergure a été conduite à l’aube par la Direction départementale de la Police républicaine (DDPR Ouémé) pour sécuriser la bande sud de la berge lagunaire et mettre un frein aux activités illicites qui y prospéraient.

Selon les informations rapportées sur les plateformes digitales de la police, dès 5 heures du matin, plusieurs unités ont été déployées : les commandants d’unités, les commissariats d’Agblangandan et d’Ekpè PK10, ainsi que le Peloton de surveillance et d’intervention (PSI). Les opérations se sont étendues jusqu’à 7 h 20, dans un secteur compris entre la zone dite « Escorte » et la plage des filaos vers PK10. Cet espace, régulièrement cité pour ses activités clandestines, constituait un point stratégique pour les réseaux impliqués dans le trafic de produits prohibés.

Le bilan dressé par la DDPR Ouémé révèle l’ampleur du dispositif démantelé. Plus de 9 kilos de chanvre indien ont été saisis, aux côtés de produits pharmaceutiques contrefaits. Les forces de l’ordre ont également découvert 800 briquets, 11 paires de ciseaux utilisés pour le conditionnement de stupéfiants, ainsi qu’un faux billet de 5000 francs.

Au total, 36 personnes ont été interpellées lors de l’opération. Parmi elles, une femme enceinte, rapidement remise en liberté après un malaise lié à son état. Les autres mis en cause, ainsi que les objets saisis, ont été confiés à l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs (OCERTID) pour la suite de la procédure.

Une action à valeur dissuasive

Selon les responsables de la police, cette action ciblée répond à une double exigence : prévenir l’implantation durable de filières criminelles dans les zones lagunaires et rassurer les populations riveraines. En s’attaquant à des réseaux présumés de trafic et de consommation de substances prohibées, la DDPR Ouémé entend renforcer sa présence sur le terrain et consolider la confiance des habitants dans l’action républicaine.