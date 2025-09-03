Bénin: 53 députés et 21 maires ont retiré leurs fiches de parrainage selon la Céna

La Commission électorale nationale autonome (Céna) poursuit depuis le 2 septembre la délivrance des formulaires de parrainage aux élus en vue de la présidentielle de 2026. Au terme des deux premiers jours de l’opération, François Abiola, membre du Conseil électoral, a présenté à la presse un premier bilan chiffré. Sur les 186 élus concernés, on compte 53 députés et 21 maires déjà recensés dans le processus qui ont déjà retiré leur document.

Parmi eux, 28 députés proviennent de la formation politique Les Démocrates (LD), 12 de l’Union progressiste le Renouveau (UPR) et 13 du Bloc républicain (BR). Du côté des maires, 16 sont issus de l’UPR, 4 du BR et 1 des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE). L’opération, qui s’achèvera le 12 septembre à 18 heures, constitue une étape clé pour le parrainage des candidatures à la magistrature suprême.

Un processus salué par les élus

Au siège de la Céna, plusieurs personnalités politiques ont exprimé leur satisfaction.

Le député Mathias Akowanou (BR) a souligné que « le mot d’ordre du parti, c’est de venir retirer le formulaire puis de le déposer au siège », avant de rappeler que leur candidat est déjà connu. Son collègue du même parti, Benoît Dègla, y voit une preuve que « le calendrier électoral suit son cours » et que le pays s’achemine vers ses premières élections générales. Le maire de Bopa, Abel Djossou, a pour sa part salué « l’amélioration du dispositif mis en place par la Céna », tout en rappelant que parrainer un candidat implique une grande responsabilité.

De son côté, la députée Guimba Gniré Fatouma Tony (UPR) a insisté sur la transparence du processus et confirmé que sa formation soutiendra le duo Wadagni-Talata. Outre ces interventions, d’autres élus tels que Victor Topanou et Abdoulaye Gounou ont également retiré leurs formulaires, illustrant la progression du processus. La Céna entend poursuivre la distribution des fiches dans la transparence, sous le regard attentif de l’opinion publique. D’ici au 12 septembre, chaque élu devra confirmer son choix, marquant ainsi une phase cruciale dans la préparation de la présidentielle de 2026.