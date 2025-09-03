Bénin : 70 véhicules en infraction interceptés lors d’une opération nationale

Photo Présidence du Bénin

Le mardi 2 septembre 2025, une vaste opération de contrôle des chargements hors gabarit a été menée simultanément dans plusieurs départements du Bénin. L’action a mobilisé les agents de l’Agence nationale des transports terrestres (Anatt), du Centre national de sécurité routière (Cnsr), de la Police républicaine ainsi que des Directions départementales du Cadre de vie et des Transports.

L’objectif visait à renforcer la culture de sécurité routière et à corriger les mauvaises pratiques de transporteurs à travers une combinaison de sensibilisation et de répression. Au total, 70 véhicules ont été épinglés pour surcharge ou non-respect des normes en vigueur.

Dans le détail, les contrôles ont permis d’intercepter 24 véhicules en infraction à Kandi (Alibori), 23 dans l’Ouémé et le Plateau (9 à Porto-Novo, 9 à Ikpinlè et 5 à Okeita), 14 dans le Littoral et 9 dans l’Atacora. Chaque interception a donné lieu à un échange avec les conducteurs afin de leur rappeler les risques liés aux surcharges, aussi bien pour leur sécurité que pour celle des autres usagers.