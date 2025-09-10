Bénin : A 48h de la fin, 171 élus ont retiré leur formulaire de parrainage

La Commission électorale nationale autonome (Céna) poursuit la remise des formulaires de parrainage aux élus en vue de l’élection présidentielle d’avril 2026. À deux jours de la clôture de l’opération, 171 élus se sont déjà procuré le document indispensable pour parrainer un candidat.

Selon le point effectué le mercredi 10 septembre 2025, 106 députés et 65 maires ont déjà retiré leur « formulaire nominatif de parrainage ». Sur les 186 élus concernés, seuls 18 manquent encore à l’appel. La Céna rappelle que la distribution a débuté le 2 septembre et s’achèvera le vendredi 12 septembre 2025. Passé ce délai, aucune délivrance ne sera possible.

La procédure, strictement encadrée, impose à chaque élu de renseigner son identité et son appartenance politique. Le document constitue ainsi une étape clé du processus électoral, dans la mesure où il conditionne la recevabilité des candidatures à la présidentielle.

Ce mercredi 10 septembre, plusieurs personnalités se sont déplacées pour accomplir cette formalité. Parmi elles figurent le maire de Kalalé, Bani Chabi Tidjani, le député Lambert Agongbonon, le maire de Ouaké, Dramane Ouolou, ou encore celui de Ouassa-Péhunco, Orou Maré Koto. Alors que l’échéance approche, les regards se tournent désormais vers les élus retardataires. Leur choix de parrainer, ou non, un candidat pourrait peser dans les équilibres politiques à la veille du scrutin présidentiel.