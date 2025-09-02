Bénin : Après le BR, l’Upr accueille chaleureusement Romuald Wadagni

Désigné candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection d’avril 2026, Romuald Wadagni poursuit ses premiers pas sur le terrain politique. Après sa visite au siège du Bloc Républicain (BR) le 1er septembre, il a été accueilli ce mardi 2 septembre 2025 par l’Union Progressiste le Renouveau (UPR).

Au siège national du parti, le président Joseph Fifamin Djogbénou, entouré des membres de la Direction exécutive nationale (DEN), a réservé un accueil chaleureux au candidat. L’événement a pris une dimension symbolique particulière : la rencontre coïncidait avec le quatrième anniversaire du décès de son père, le Dr Nestor Wadagni, membre fondateur de l’UPR. Une minute de recueillement a d’ailleurs été observée en sa mémoire.

Mobilisation affichée pour 2026

Dans son allocution, Joseph Djogbénou a réaffirmé la détermination du parti à soutenir pleinement son candidat. « Vous êtes la clé du succès de la réforme du système partisan. Et avec vous, à vos côtés, en soutien, nous vous assurons de ce que rien ne sera retenu pour que vous puissiez réussir sur ce terrain », a-t-il déclaré.

Le président de l’UPR a également rappelé l’esprit de rassemblement qui guide le parti depuis 2018, en évoquant les figures fondatrices telles que Bruno Amoussou, Kolawolé Idji, Mathurin Coffi Nago ou encore Abraham Zinzindohoué. À travers cette continuité, l’UPR entend se positionner comme « la ceinture de sécurité du gouvernement » que conduira Romuald Wadagni en cas de victoire.

Un itinéraire politique qui s’affirme

La tournée politique entamée la veille au siège du Bloc Républicain marque les premiers jalons de la campagne du ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances. Accompagné d’Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, Romuald Wadagni apparaît désormais comme le point de convergence des forces de la mouvance présidentielle.