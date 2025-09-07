Bénin : Après son départ, le MPL expose ses griefs contre l’opposition

Photo: DR

Le Mouvement Populaire de Libération (MPL) a annoncé, vendredi 5 septembre 2025, son retrait du cadre de concertation des forces politiques de l’opposition. La décision a été entérinée par le Bureau politique et le Directoire du parti, qui dénoncent une « duplicité » et un « immobilisme » persistants au sein de cette coalition créée en novembre 2024 pour « réparer une démocratie abîmée ».

Dans un communiqué publié samedi 6 septembre et consulté par La Nouvelle Tribune, le Directoire du MPL justifie ce départ par l’incapacité du cadre de concertation à atteindre ses objectifs initiaux. Le parti rappelle avoir rejoint la plateforme avec la volonté de promouvoir un environnement électoral « juste, transparent et inclusif », notamment à travers l’audit du fichier électoral, la révision du code électoral et l’élaboration de listes de candidatures représentatives.

Des concessions restées…

Selon le MPL, les discussions ont rapidement buté sur des blocages internes. Le parti affirme avoir fait preuve de souplesse, allant jusqu’à envisager de mettre son logo de côté pour favoriser un consensus. « Nous étions prêts à tout sacrifier au profit de la cohésion », souligne le communiqué. Mais face aux « considérations personnelles » et aux « enjeux d’ego », le parti dit avoir constaté l’impossibilité de bâtir une opposition unie.

Le Directoire regrette, entre autres, l’absence de résultats concrets sur l’audit du fichier électoral, l’échec des discussions autour de la formation de deux blocs d’opposition équilibrés et les querelles de positionnement sur les listes électorales. Certains partis sans expérience électorale « se targuent d’avoir la légitimité de présenter des listes », note encore le communiqué, alors que le MPL se déclarait prêt à « transcender les identités » pour favoriser l’union.

Une rupture assumée

Pour le MPL, poursuivre l’expérience dans ces conditions « ne servirait plus les intérêts de la démocratie ni les aspirations du peuple ». Le parti dénonce une logique où certains acteurs privilégient la préservation de leurs privilèges plutôt que la construction d’une alternative crédible.

Malgré ce retrait, le MPL assure rester engagé dans la défense des valeurs démocratiques. Il promet de poursuivre son combat « par d’autres voies » afin de contribuer à l’organisation d’élections libres et transparentes au Bénin.