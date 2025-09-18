Bénin : Ce qu’il faut savoir sur le nouveau vice-recteur de l’UAC

Tahirou Djara. Photo : DR

Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 17 septembre 2025 a entériné la nomination du professeur titulaire Tahirou Djara au poste de vice-recteur chargé des affaires académiques de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Expert reconnu du numérique, le Pr Djara dirige le département Génie informatique et télécommunications de l’École polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC).

Ses recherches et ses solutions innovantes, dont certaines ont trouvé application au-delà du cadre universitaire, lui confèrent une réputation solide. On lui doit notamment l’introduction d’outils numériques dans l’organisation électorale au Bénin ainsi que la mise en place des plateformes eCoordination et eReport, destinées à améliorer la gestion gouvernementale. Son profil, marqué par la rigueur scientifique et la discrétion, a franchi avec succès toutes les étapes du processus de sélection, jusqu’à l’approbation du Conseil national de l’éducation.

La décision a été saluée dans les milieux académiques et politiques. Le ministre d’État chargé du Développement, Abdoulaye Bio Tchané, dont le Pr Djara est conseiller technique en innovations numériques, a exprimé sa satisfaction : « Cette nomination consacre la reconnaissance de ses compétences et de son engagement. Elle honore l’un des nôtres et rejaillit sur nous tous », a-t-il déclaré, invitant son entourage à partager « cette belle réussite ». Avec cette nomination, l’UAC s’attend à une accélération de la modernisation de ses procédures administratives et académiques, grâce à l’expertise du nouveau vice-recteur.