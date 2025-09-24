Bénin : circulation des poids lourds désormais limitée à la nuit (23h à 6h)

Photo DR

Le gouvernement béninois renforce sa politique de gestion urbaine durable. À compter du 1er janvier 2026, la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de dix tonnes sera strictement réglementée dans l’agglomération du Grand Nokoué, qui regroupe Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Porto-Novo et Sèmè-Podji. L’annonce a été faite par le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement durable, José Tonato, à travers un communiqué précisant les modalités d’application du décret n°2025-508 du 3 septembre 2025.

Le gouvernement justifie cette mesure par les nombreux désagréments causés par la circulation anarchique des poids lourds : dégradation accélérée des chaussées, affaissement des trottoirs et caniveaux liés aux stationnements inappropriés, sans oublier les accidents de circulation impliquant fréquemment ces engins, avec des conséquences souvent graves pour les autres usagers.

Trois itinéraires définis

Le décret institue désormais trois corridors obligatoires pour les camions excédant dix tonnes, tous partant du port de Cotonou et desservant les principales zones de transit et de sortie :

Publicité

Itinéraire 1 : Port de Cotonou – Zongo – Les Cheminots – Troisième Pont – SOBEBRA – Abattoir – Carrefour Sèmè – Carrefour Beau-rivage – Carrefour Djevali – Carrefour Akpro-Missérété.

: Port de Cotonou – Zongo – Les Cheminots – Troisième Pont – SOBEBRA – Abattoir – Carrefour Sèmè – Carrefour Beau-rivage – Carrefour Djevali – Carrefour Akpro-Missérété. Itinéraire 2 : Port de Cotonou – Zongo – UNAFRICA – Étoile Rouge – Cica Toyota – Stade de l’Amitié – Échangeur Godomey – CEG Godomey – Marché Pahou – Péage d’Ahozon – Gbèna Godonoutin.

: Port de Cotonou – Zongo – UNAFRICA – Étoile Rouge – Cica Toyota – Stade de l’Amitié – Échangeur Godomey – CEG Godomey – Marché Pahou – Péage d’Ahozon – Gbèna Godonoutin. Itinéraire 3 : Port de Cotonou – Zongo – RNIE1 (UNAFRICA – Étoile Rouge – Cica Toyota – Stade GMK) – Échangeur Godomey – RNIE2 (IITA – Kpota – Arconville – Kérékou).

Un accès spécifique est également prévu vers la Plateforme agroalimentaire via le carrefour Kérékou.

Circulation restreinte aux heures nocturnes

Les poids lourds ne pourront circuler sur ces axes qu’entre 23 heures et 6 heures du matin. En dehors de ces créneaux et des itinéraires définis, leur présence est formellement interdite, notamment sur les voies urbaines secondaires. La Police républicaine est chargée d’assurer l’application stricte de ces nouvelles règles dès leur entrée en vigueur. Tout contrevenant s’exposera à des sanctions prévues par la réglementation.