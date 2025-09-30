Bénin : Daniel Edah alerte sur une tentative de manipulation

Daniel Edah, candidat déclaré à la présidentielle de 2026 et nouvel adhérent du parti Les Démocrates (LD), a réagi ce lundi 29 septembre 2025 à ce qu’il présente comme une tentative d’atteinte à son image. Dans une déclaration publique diffusée sur sa page Facebook, il affirme avoir été approché dans des conditions qu’il juge suspectes, avec en toile de fond l’idée de l’associer à une affaire de mœurs.

Dans son récit, Daniel Edah explique avoir été contacté le 7 septembre par une dame se présentant avec un « parcours impressionnant » dans des concours de beauté. Celle-ci aurait demandé à le rencontrer pour évoquer un sujet « personnel ». Après en avoir discuté avec son épouse, il dit avoir accepté le principe d’un échange, à condition d’être informé de la nature du sujet. « Sa réponse fut claire : elle souhaitait n’en discuter qu’en tête-à-tête, sans en donner le moindre aperçu », écrit-il. Estimant ce manque de clarté problématique, il affirme avoir mis fin à la conversation dès le 13 septembre.

Une tentative de déstabilisation, selon lui

L’homme politique affirme avoir depuis appris que des individus chercheraient à l’impliquer dans une affaire compromettante. Il dénonce ce qu’il qualifie d’« entreprise de diversion », visant à l’éloigner de ses ambitions et du débat de fond. « Je partage ceci aujourd’hui pour leur dire, très simplement : ne perdez plus votre temps », a-t-il insisté, en appelant à une politique « digne, responsable et tournée vers l’avenir ».

Publicité

Cette sortie intervient dans un moment stratégique du parcours de Daniel Edah. Après avoir longtemps affiché son intention de se présenter à la présidentielle de 2026, il a officialisé il y a quelques jours son adhésion au parti d’opposition Les Démocrates. Un choix politique qui l’inscrit davantage dans la dynamique de préparation du scrutin à venir.