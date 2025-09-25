Bénin : Daniel Edah officialise son appartenance au parti LD  

Le président du mouvement Nous le ferons et candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2026, Daniel Edah, a annoncé ce jeudi 25 septembre son adhésion officielle au parti Les Démocrates. L’annonce a été faite à la suite d’une audience avec l’ancien chef de l’État, Boni Yayi, président de la formation politique.

Devant la presse, Daniel Edah a expliqué que ce ralliement est la concrétisation d’un engagement de longue date. « Dans l’âme, je suis démocrate depuis que le président m’a fait l’honneur de m’impliquer dans le combat pour le recouvrement de nos libertés confisquées et la restauration de notre démocratie », a-t-il déclaré.

Le désormais membre du parti de la flamme a assuré que son adhésion vise à contribuer à un projet de réconciliation nationale, de paix et de rassemblement. Il a insisté sur la volonté de travailler à « un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique intégrée et en plein essor ». Évoquant la prochaine échéance présidentielle, Daniel Edah a appelé ses compatriotes à rester confiants, tout en promettant qu’aucune chasse aux sorcières ni représailles n’accompagneraient l’alternance politique s’il venait à l’emporter.