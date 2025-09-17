Bénin : De nouveaux recteurs pour les universités

Entrée de l'UAC. Photo DR

Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 17 septembre 2025, a procédé à une série de nominations qui redessinent les équipes dirigeantes de plusieurs institutions du pays. Les changements les plus marquants concernent la gouvernance des universités publiques, avec la désignation de nouveaux recteurs et vice-recteurs, mais aussi la nomination de cadres à des postes stratégiques dans divers ministères.

Après une procédure de sélection validée par le Conseil national de l’Éducation, les grandes universités du pays ont désormais de nouvelles équipes dirigeantes. À l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), Charlemagne Igué prend les rênes en qualité de recteur, épaulé par Tahirou Djara (affaires académiques), Aliou Saïdou (recherche), et Nelly C. Kélomé (coopération et insertion professionnelle). La fonction de secrétaire générale revient à Véronique Gbegnito.

L’Université de Parakou (UP) est désormais dirigée par Bertrand Sogbossi Bocco, accompagné entre autres de Tododjitché Thierry Armel Adoukonou pour les affaires académiques et de Nasser Mohamed Baco pour la recherche.

Du côté de l’Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM), c’est Codjo Edmond Adjovi qui est porté à la tête de l’institution. À ses côtés, Estelle Yèyinou Loko et Comlan Aristide Houngan prennent respectivement en charge les affaires académiques et la recherche.

Enfin, à l’Université nationale d’Agriculture (UNA), Bruno Djossa devient recteur, avec Florent Okry (affaires académiques), Adandé Belarmain Fandohan (recherche) et Carolle Avocevou (coopération et insertion professionnelle) dans son équipe.

Des ajustements dans plusieurs ministères

Outre l’enseignement supérieur, d’autres secteurs clés ont également connu des nominations.