Bénin : Décès d’Emmanuel Golou, le CES rend hommage à son vice-président

Emmanuel GOLOU, Président du Comité Afrique de l’IS

Le Bénin a perdu l’une de ses figures politiques et institutionnelles. Emmanuel Golou, deuxième vice-président du Conseil économique et social (CES), est décédé le mardi 2 septembre 2025, à l’âge de 70 ans. Selon les informations rapportées par des médias, il suivait un traitement médical au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou.

Ancien député, désigné par l’Assemblée nationale pour siéger au CES, Emmanuel Golou avait su s’imposer par son expérience et ses qualités de médiateur. Il incarnait la continuité de l’action politique au service du développement national, occupant avec constance et rigueur la fonction de deuxième vice-président de l’institution.

Le message d’adieu du président du CES

Peu après l’annonce de son décès, le président du CES, Conrad Gbaguidi, a exprimé sur Facebook sa profonde tristesse. « C’est avec une profonde tristesse et une vive émotion que j’ai appris ce mardi 2 septembre le rappel à Dieu de Monsieur Emmanuel Golou », a-t-il écrit, saluant la mémoire d’un « collègue engagé, un homme de conviction et de devoir ».

Conrad Gbaguidi a souligné la contribution décisive du défunt au dialogue social et au développement du pays : « Son départ me laisse sans voix et crée un vide immense au sein du CES, dans mon cœur et dans celui de tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés. » Au nom de l’institution, il a adressé ses condoléances à la famille éplorée, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble des conseillers du CES, concluant son hommage par un vœu de repos éternel pour l’illustre disparu.