Bénin : Déjà 97 députés et 38 maires ont retiré leurs formulaires de parrainage

La Commission électorale nationale autonome (Céna) a entamé, depuis le mardi 2 septembre 2025, la remise des fiches de parrainage aux députés et maires. Quatre jours après le lancement, l’opération enregistre une avancée notable.

Selon les données communiquées, 135 élus ont déjà récupéré leurs formulaires à la date du vendredi 5 septembre. Parmi eux, 97 députés de l’Assemblée nationale et 38 maires. Ces retraits traduisent une mobilisation progressive des parrains appelés à jouer un rôle central dans la validation des candidatures à la présidentielle de 2026.

L’institution électorale précise que la période de distribution s’étend jusqu’au vendredi 12 septembre 2025. Passé ce délai, aucun élu ne pourra plus entrer en possession du précieux document. La Céna invite donc l’ensemble des concernés à accomplir la démarche dans les temps afin de garantir le bon déroulement du processus.