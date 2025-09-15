Bénin : deux apprentis-chauffeurs meurent dans l’explosion d’un pneu à Bohicon

Un drame a endeuillé la commune de Bohicon dans l’après-midi du dimanche 14 septembre 2025. À Sodohomé, deux jeunes apprentis-chauffeurs ont trouvé la mort suite à l’explosion d’un pneu qu’ils tentaient de regonfler selon une information rapportée par Bip Radio.

Selon le récit du chef du quartier Vèhou, Basile Alignonon, rapportés par le même média, les deux victimes avaient été dépêchées par leur maître, mécanicien de profession, afin de mettre de l’air dans un pneu de rechange. Mais l’opération a tourné au cauchemar. Alors qu’ils déplaçaient le pneu pour le rapprocher du véhicule, une détonation soudaine s’est produite, provoquant leur décès sur-le-champ.

L’accident a plongé les habitants de Sodohomé dans la consternation. Le chef du quartier, qui a assisté aux premières heures qui ont suivi le drame, a décrit une scène de grande émotion, marquée par l’impuissance des témoins face à la brutalité de l’explosion. Ce tragique événement relance les inquiétudes liées à la sécurité dans la manipulation des pneus et équipements automobiles, en particulier lorsqu’ils sont confiés à de très jeunes apprentis souvent exposés à des risques élevés sans formation suffisante.