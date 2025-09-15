Bénin: Encore une rentrée des classes sans les 30 lycées techniques

Photo d'illustration : unsplash

La rentrée scolaire 2025-2026 s’ouvre ce jour dans tout le Bénin. Mais au-delà de l’enthousiasme des apprenants et du dévouement des enseignants, un constat demeure : les lycées techniques n’ont toujours pas vu le jour. La rentrée scolaire 2025-2026 démarre officiellement ce jour. Comme chaque année, les élèves ont repris le chemin des classes. Depuis 2022, le gouvernement avait promis un vaste programme de construction de 30 lycées agricoles et de 8 écoles de métiers, censés donner un nouveau souffle au système éducatif béninois et répondre aux besoins de formation pratique. Pourtant, rentrée après rentrée, les infrastructures annoncées tardent à voir le jour. Pour de nombreux parents, l’attente paraît interminable.

Des promesses en attente de concrétisation

Dans son discours sur l’état de la Nation du 20 décembre 2024, le président Patrice Talon avait réitéré son engagement. Il annonçait que les fonds, estimés à 440 milliards FCFA, étaient « déjà mobilisés » et que les travaux débuteraient « dans les tous prochains mois ». Cette déclaration faisait suite aux interrogations soulevées par l’opposition, notamment par Éric Houndété, président du parti Les Démocrates, qui avait relevé l’absence de cette ligne budgétaire dans la loi des finances 2025.

Face à la presse le 27 décembre 2024, Rodrigue Chaou, Directeur général du budget, a rassuré l’opinion publique. Selon lui, « l’absence des 440 milliards dans la loi de finances ne signifie pas que les ressources n’existent pas ». Le projet étant pluriannuel, son financement doit être réparti sur plusieurs exercices budgétaires. Le gouvernement a pour sa part pointé du doigt la longueur des études techniques. « Elles ont pris plus de temps que prévu en raison des standards que nous exigeons désormais au Bénin », avait-on appris. Mais selon des sources proches de la Marina, ces études sont désormais achevées, et les travaux devraient avoir démarré. Cependant, sur le terrain, les lignes n’ont pas vraiment bougé.

Un projet crucial pour l’avenir du pays

L’importance de ces établissements n’est pas à démontrer. Les lycées agricoles doivent répondre au besoin pressant de modernisation du secteur agricole, pilier de l’économie béninoise. Quant aux écoles de métiers, elles devraient former des jeunes dans des domaines aussi variés que l’énergie, le numérique, la construction, la menuiserie, la maintenance industrielle, l’hôtellerie ou encore le textile.

Ce vaste programme, s'il voit le jour, pourrait constituer une réponse au chômage des jeunes. Ces écoles permettront aux apprenants d'acquérir des compétences en temps réel selon les besoins du marché du travail. L'avenir de milliers de jeunes dépendra de la concrétisation de ce projet.