Bénin : Gaston Zossou encense Wadagni et parle des défis qui l’attendent

Armel Tognon

À la faveur d’une rencontre avec la presse ce mardi 9 septembre, Gaston Zossou a réagi à la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle à l’élection de 2026. L’ancien ministre a dressé un portrait élogieux de celui qu’il considère comme l’un des artisans majeurs des réussites économiques du régime de Patrice Talon.

Faisant un retour sur le parcours de l’actuel ministre d’État, il a rappelé l’impact de son action depuis 2016 : « Je ne voudrais pas considérer de façon particulière ce qu’il a réussi en tant que ministre des Finances. Pourquoi ? Parce que beaucoup d’autres peut-être auraient eu la même opportunité et auraient fait autant. Mais ce que je sais, c’est que quand lui a eu l’opportunité, il a eu un résultat que moi je qualifie de sans précédent. Personne n’était parvenu auparavant à nous porter où nous sommes. »

Pour Gaston Zossou, si le Bénin est désormais cité comme modèle économique et attire l’attention des partenaires internationaux, c’est en grande partie grâce au leadership de Romuald Wadagni. « Le choix de la majorité présidentielle est donc le meilleur choix », a-t-il insisté, tout en prévenant que la gouvernance du candidat ne sera pas sans défis, au regard de l’ampleur des attentes.

Avec une formule imagée, il a décrit la tâche à venir : « Parce qu’il va succéder à quelqu’un qui a porté la barre au firmament, toute proportion gardée. Lui doit donc sortir de notre atmosphère pour entrer dans la ionosphère… Et comme je soupçonne chez lui un tempérament de gagneur qui tient sa proie et qui se bagarre coûte que coûte, c’est ce qui se passera sous vos yeux, dans la tranquillité. »

L’ancien ministre a également nuancé le discours de « continuité » souvent associé à la candidature de Wadagni. « Quand on dit continuité, on pourrait se dire que le Bénin serait déjà devenu un paradis terrestre où il n’y a plus aucun effort à faire… Non. La tâche qui reste à faire est tellement immense que le mot de continuité lui-même pourrait être récusé. Alors moi, je propose humblement trois mots à la place : Accélération, parce qu’on sait mieux faire. Renforcement, parce qu’il n’y a pas encore. Et adaptation, parce que l’État va changer. »

Convaincu que le ministre d’État dispose également d’atouts politiques solides, il a conclu : « Depuis que j’ai compris que, selon toute probabilité et surtout selon mes vœux, il serait élu président de la République, vous serez surpris par le politique qui est en lui. » Gaston Zossou a enfin réaffirmé son engagement à soutenir la candidature de Romuald Wadagni, qu’il entend accompagner « du mieux qu’il peut » pour la réussite de sa mission.

2 réponses

  1. Avatar de Me Jacques Vergès
    Me Jacques Vergès

    En qualité de quoi monsieur Zossou organise des rencontres avec la presse ???? En sa qualité de directeur de la loterie nationale ??? Poste qu’il occupe depuis bientôt 10 ans sans interruption. Que monsieur Zossou prenne son livret à la CNSS pour son admission à la retraite. Ces gens-là sont pires que les députés carriéristes . Il n’y a t-il pas une autre vie après service rendu à son pays ???
    Cherchez l’erreur

    Répondre
    1. Avatar de Me Jacques Vergès
      Me Jacques Vergès

      Oui que je reconnais que c’est quelqu’un qui a la bouche mielleuse. Il a la tchatche. D’une éloquence rare. Mais qu’il s’en aille en laissant Wadagni tranquille et on quitte ici. Cette énième sortie pour préparer le terrain pour un nouveau poste éventuel. C’est à croire que le Bénin appartient à ces gens-là.
      Cherchez l’erreur

      Répondre

