Bénin : Habituée à droguer des hommes pour voler leurs motos, elle finit par être arrêtée

Un véhicule de la police républicaine

Dans la nuit du 9 au 10 septembre 2025, les éléments du commissariat de Godomey ont procédé à l’arrestation d’une femme soupçonnée d’appartenir à un réseau de voleurs de motos. Selon Peace Fm, leur méthode, jugée particulièrement ingénieuse, consistait à approcher des victimes dans des lieux publics avant de tenter de les droguer.

Le scénario qui a conduit à cette arrestation s’est déroulé lorsqu’un homme, identifié sous les initiales W., a été sollicité par un couple pour partager un moment de réjouissance dans un bar, prétextant la naissance de jumeaux. Arrivé sur place, la femme aurait tenté de l’endormir à l’aide d’une substance, mais la vigilance de la victime a permis d’alerter rapidement la police. Alors que l’homme complice a réussi à s’éclipser, sa partenaire a été arrêtée par les forces de l’ordre.

Interrogée, elle a reconnu les faits et expliqué que leur procédé habituel consistait à administrer des produits aux victimes pour ensuite s’emparer de leurs deux-roues. Elle a également avoué être impliquée dans le vol d’au moins quatre motos dans les zones de Godomey et de Pahou. Depuis son arrestation, plusieurs personnes se sont présentées au commissariat pour témoigner et confirmer avoir été victimes de la mise en cause. Les enquêteurs poursuivent les recherches afin de retrouver le complice en cavale et de démanteler entièrement ce réseau.