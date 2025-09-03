Bénin : Il violente sa cousine et est arrêté à Dogbo

Un véhicule de la police républicaine

À Dogbo, dans le département du Couffo, un jeune homme d’environ 23 ans a été interpellé par la Police le jeudi 28 août 2025. Il est accusé d’avoir passé à tabac sa cousine âgée de 14 ans, à la demande de la mère de l’adolescente. Les faits se seraient déroulés la veille, mercredi 27 août, dans l’arrondissement de Tota.

Selon les informations rapportées par Libre Express, la jeune fille aurait dérobé de l’argent et des vivres à sa mère pour les remettre à son petit ami. Un comportement jugé récurrent par ses proches, ce qui aurait poussé la mère, excédée, à solliciter son neveu pour corriger sa fille.

Publicité

Le jeune homme se serait alors acharné sur l’adolescente, lui infligeant de violents coups. Les sévices ont laissé des traces visibles sur le corps de la victime, confirmant la brutalité des faits. Alerté, le Guichet unique de protection sociale (Gups) s’est saisi de l’affaire et a engagé une procédure pour violences corporelles sur mineure. Le mis en cause a été arrêté par les forces de l’ordre et placé en garde à vue, tandis que l’enquête suit son cours.