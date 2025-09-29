Bénin : la CRIET confirme de lourdes peines en appel pour viol sur mineur

Dans un nouveau numéro de Écho de la CRIET, présentée par Flore Djinou, secrétaire exécutive de l’Institut national de la femme, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a confirmé en appel deux lourdes condamnations pour atteintes sexuelles commises sur des enfants de 6 et 12 ans à Kétou et à Ouidah.

À Kétou, une fillette de 12 ans, envoyée par sa mère pour vendre des patates douces, a été piégée par un homme de 39 ans qui l’a entraînée dans sa chambre avant d’abuser d’elle. Condamné en première instance à 10 ans de prison, une amende et des réparations financières pour la victime, le prévenu a interjeté appel. La CRIET a confirmé la peine en deuxième instance.

À Ouidah, une enfant de 6 ans a été interceptée par un jeune homme de 20 ans qui l’a attirée dans un bosquet pour l’agresser. Surpris par un témoin, l’auteur a été arrêté et condamné à 10 ans de réclusion, assortis d’amendes et de dommages et intérêts. Là encore, la CRIET a confirmé la décision en appel.

Publicité

L’importance du dialogue et de la vigilance

Ces deux affaires montrent à quel point la parole des enfants et la vigilance des témoins sont décisives pour faire avancer la justice. Dans le cas de Kétou, c’est le témoignage direct de la fillette à sa mère qui a déclenché la procédure. À Ouidah, l’intervention rapide d’un passant a permis d’empêcher l’agresseur d’échapper à la justice.

Les spécialistes insistent sur la nécessité pour les parents d’instaurer un climat de confiance avec leurs enfants afin qu’ils puissent s’exprimer librement sur ce qu’ils vivent au quotidien. L’information et la sensibilisation des familles, des communautés et de la société restent des leviers essentiels pour prévenir et dénoncer ces crimes.

En confirmant ces peines, la CRIET envoie un signal fort : aucune tolérance ne sera accordée aux prédateurs sexuels. L’Institut national de la femme, partie civile dans ces deux affaires, réaffirme également son engagement aux côtés des victimes et de leurs familles.