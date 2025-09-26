Bénin : La Fondation Thierno Olory-Togbé équipe des élèves à Zè

L’École primaire publique de Dokota, dans la commune de Zè, a connu une ambiance particulière le samedi 20 septembre 2025. Les écoliers de cette localité ont reçu un important appui en fournitures scolaires grâce à une initiative conjointe de la Fondation Thierno Olory-Togbé, de l’association Women Aware et de l’Ong Vis Avec Nous.

Cent élèves, du cours d’initiation au CM2, sont repartis chacun avec un lot complet de matériel scolaire : cahiers, stylos, ardoises, crayons, manuels de lecture et de français, sans oublier des outils de dessin. Une dotation qui devrait faciliter leur apprentissage tout en réduisant les charges financières pour leurs familles.

L’éducation comme priorité

Au nom de la fondation, Vanessa Darboux, épouse Adoukonou, a pris la parole pour rappeler que ce type d’action dépasse la simple distribution de fournitures. Offrir ces kits, c’est encourager les enfants à croire en leurs rêves et donner un signal fort aux enseignants et aux parents, a-t-elle affirmé. Elle a également salué l’implication des partenaires ainsi que la disponibilité de l’équipe éducative de l’école.

Les responsables des organisations partenaires et le directeur de l’école ont exprimé leur gratitude pour cette aide, tout en invitant les bénéficiaires à redoubler d’efforts dans leurs études. Ils ont insisté sur la responsabilité des apprenants à faire bon usage du matériel reçu. À travers ce type d’intervention, la Fondation Thierno Olory-Togbé réaffirme son orientation : apporter un appui ciblé aux écoles les plus vulnérables afin de renforcer l’accès à l’éducation dans les milieux défavorisés. Pour les élèves de Dokota, cette action représente une véritable bouffée d’air à l’orée d’une nouvelle année scolaire.