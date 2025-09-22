Bénin : La Haac et ses partenaires forment des journalistes pour les prochaines élections

Photo: DR

Une session de formation réunissant 24 journalistes de radios locales partenaires de RFI a démarré ce lundi 22 septembre 2025 à Cotonou. L’initiative, portée par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) en collaboration avec la Fondation Hirondelle, mandatée par France Médias Monde et Radio France Internationale, s’inscrit dans le cadre de la préparation du paysage médiatique aux échéances électorales de 2026.

Avec des législatives et communales fixées au 11 janvier prochain, suivies de l’élection présidentielle en avril et mai, la nécessité d’un traitement de l’information à la fois rigoureux et équilibré s’impose. C’est dans cette perspective que le programme prévoit deux sessions intensives de cinq jours chacune. La première vague, composée de 12 journalistes venus principalement de l’intérieur du pays, a déjà entamé les travaux.

Sous la conduite de Magali Lagrange, journaliste au service Afrique de RFI, les participants abordent des modules variés : cadre juridique et déontologique du métier, stratégies de lutte contre la désinformation, couverture des campagnes et des scrutins, sécurité des reporters, ou encore traitement du contentieux électoral. Des exercices pratiques sont intégrés, allant des micros-trottoirs aux simulations de meetings politiques, en passant par les interviews et débats radiophoniques.

Publicité

Lors de l’ouverture, François Awoudo, secrétaire général de la Haac, a insisté sur la responsabilité qui incombe aux journalistes en période électorale. « Informer avec justesse, garantir l’équilibre du débat public et contribuer à la transparence du processus électoral », a-t-il martelé, rappelant les risques de manipulation auxquels sont confrontés les médias.

Pour sa part, Magali Lagrange a mis l’accent sur l’importance de l’équilibre dans le traitement des sujets sensibles : « L’équilibre est très important en période électorale et constitue, je crois, une protection pour nous dans ce contexte », a-t-elle souligné avant de lancer les travaux.