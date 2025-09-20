Bénin : 24 journalistes en formation sur le traitement de l’information électorale

À quelques mois des scrutins de 2026, la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) met l’accent sur la préparation des journalistes. L’institution organise, à partir du lundi 22 septembre 2025 à Cotonou, une session de formation dédiée aux professionnels des médias, en partenariat avec la Fondation Hirondelle, mandatée par France Médias Monde et Radio France Internationale (RFI).

L’objectif affiché est clair : renforcer les capacités des journalistes afin de garantir une couverture électorale rigoureuse, équilibrée et conforme aux règles déontologiques. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un cycle de deux ateliers, chacun d’une durée de cinq jours, qui réunira au total 24 journalistes issus des radios partenaires de RFI au Bénin. Selon la HAAC, 22 de ces participants viennent de l’intérieur du pays, un choix qui vise à renforcer les compétences dans les zones moins couvertes médiatiquement.

Les thématiques abordées couvriront l’ensemble des défis liés au contexte électoral : les obligations juridiques et déontologiques des médias, la lutte contre la désinformation et les fausses nouvelles, la couverture des campagnes et du jour du scrutin, la gestion de l’annonce des résultats, mais aussi la sécurité des journalistes sur le terrain et la compréhension du contentieux électoral. Ces sessions seront animées par Magali Lagrange, journaliste au service Afrique de RFI, avec l’appui d’experts locaux.

Au-delà des exposés théoriques, l’accent sera mis sur des exercices pratiques. Les participants prendront part à des simulations de reportages, de micros-trottoirs, de débats et d’interviews, ainsi qu’à des mises en situation autour de la couverture d’un meeting politique. Chaque journée sera consacrée à une phase clé du processus électoral, avec une attention particulière portée à l’équilibre des temps de parole, au respect du pluralisme, à l’intégration des jeunes et des femmes, ainsi qu’à la responsabilité sociale des journalistes.

Ces formations interviennent en amont des élections législatives et communales prévues le 11 janvier 2026, suivies de l’élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 12 avril et le second au 10 mai 2026. Pour la HAAC, il s’agit d’anticiper les enjeux et de donner aux journalistes les outils nécessaires pour jouer pleinement leur rôle de garants d’une information fiable et impartiale.