Bénin : L’ANIP offre la gratuité des services d’identification du 13 au 16 septembre

Aristide Adjjinacou. Photo : Présidence de la République

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l’Identité, l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a annoncé la gratuité de plusieurs services essentiels entre le 13 et le 16 septembre 2025. L’opération se déroulera au niveau des Guichets uniques de protection sociale (GUPS), ainsi que dans certains établissements scolaires et collèges ciblés.

Durant ces quatre jours, les citoyens pourront gratuitement :

effectuer leur enrôlement au RAVIP (Recensement administratif à vocation d’identification de la population),

(Recensement administratif à vocation d’identification de la population), obtenir le Certificat du numéro personnel d’identification ,

, retirer leur CIP ,

, recevoir un acte de naissance sécurisé ,

, mettre à jour leurs informations personnelles, notamment le numéro de téléphone, la photo et la signature.

Des démarches également accessibles en ligne

Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, l’ANIP met à disposition ses plateformes numériques. Les usagers ont la possibilité de solliciter en ligne, via eservices.anip.bj ou l’application mobile ANIP BJ, l’obtention du certificat d’identification personnelle (CIP) et de l’acte de naissance sécurisé. L’ANIP, en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la Microfinance, invite l’ensemble des citoyens à saisir cette opportunité pour sécuriser leur identité. Disposer d’un dossier d’identification complet est, selon l’institution, une condition essentielle pour garantir l’accès aux droits et aux services publics.