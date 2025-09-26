Bénin : le gouvernement renforce la sécurité du patrimoine et du tourisme

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a présidé le mercredi 24 septembre 2025 à Cotonou une séance de travail avec les membres de deux unités spécialisées de la Police républicaine : l’Unité de protection des biens culturels et l’Unité spéciale pour le tourisme.

En présence du chargé de mission du Chef de l’État au patrimoine et aux musées, du directeur général de la Police républicaine et des commandants des deux corps, la rencontre a permis de clarifier leurs missions et de renforcer la coordination avec le ministère.

Jean-Michel Abimbola a souligné que la mise en place de ces unités répond à la volonté du gouvernement d’offrir aux visiteurs un cadre sécurisé pour découvrir les richesses culturelles et touristiques du pays. « Plus aucun doute, la vision politique se matérialise et le monde entier s’en convainc », a-t-il affirmé, rappelant les infrastructures déjà réalisées dans le cadre du Programme d’action du gouvernement et l’essor du secteur touristique.

Créées en application de la loi de 2021 sur la protection du patrimoine culturel, ces unités sont chargées d’assurer la sécurité des musées, sites patrimoniaux, événements culturels et circuits touristiques. Elles doivent déployer des dispositifs adaptés aux réalités du terrain afin de garantir un environnement de découverte sécurisé. Les échanges ont également mis en avant la nécessité d’une collaboration étroite entre le ministère et la Police républicaine pour professionnaliser la sécurisation du patrimoine et consolider l’image du Bénin comme destination touristique sûre.