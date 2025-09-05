Bénin : Le mariage entre l’Upr et la Fcbe consommé

Les formations politiques Union progressiste le renouveau (UPR) et Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), ce vendredi 5 septembre 2025, sont sur le point de conclure un accord en vue des élections générales de 2026. L’entente devrait couvrir à la fois les législatives prévues en janvier et l’élection présidentielle d’avril. Les responsables des deux formations politiques se sont rencontrés au siège de l’Upr ce vendredi.

Ce rapprochement n’est pas une surprise pour les observateurs de la vie politique. Ces derniers mois, plusieurs responsables de la FCBE avaient laissé transparaître la volonté de repositionner leur parti. Parmi eux, le maire de Bembéréké, Yaya Garba, et l’ancien député Idrissou Bako se sont exprimés publiquement en faveur d’une stratégie d’ouverture.

Le 3 septembre, Yaya Garba a marqué un signal fort en retirant son formulaire de parrainage à la Commission électorale nationale autonome (Céna). À sa sortie, il a déclaré : « Je crois que c’est la chance qu’on me donne de placer confiance en un candidat et qu’il sera le candidat élu, absolument. Je n’utiliserai pas mon parrainage pour quelqu’un qui ne sera pas président de la République. » Réaffirmant son alignement sur les choix de la FCBE, il a ajouté : « Le parti politique, la vocation, c’est de conquérir le pouvoir ou d’exercer le pouvoir. Donc, le candidat de mon parti sera le président de 2026. C’est à lui que je donnerai, naturellement, mon parrainage. »

Quelques jours plus tôt, Idrissou Bako avait également évoqué l’orientation nouvelle du parti. Dans une interview accordée à Daabaaru TV, il a estimé que, après plusieurs années passées dans l’opposition, la FCBE envisage désormais de se rapprocher de la mouvance présidentielle. L’accord scellé avec l’UPR traduit cette dynamique. Les deux formations ont convenu de mutualiser leurs forces dans la perspective des élections générales de 2026. Cette entente devrait notamment favoriser la présentation d’un ticket commun à la présidentielle, tout en consolidant leurs chances lors des législatives.