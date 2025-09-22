Bénin : Le message d’Adambi après son retour au sein du BR

Photo : DR

Huit mois après avoir été sanctionné par son parti, l’ancien ministre Samou Séïdou Adambi signe son retour au sein du Bloc Républicain (BR). À Parakou, ville symbolique pour cette formation politique, il a livré un message empreint de reconnaissance et d’engagement, marquant ainsi une étape importante dans la recomposition interne du parti à l’approche des élections générales de 2026.

Le 31 août 2025, le Bureau exécutif national (BEN) du BR, réuni en session extraordinaire à Cotonou, a acté la réhabilitation de trois cadres précédemment sanctionnés : Samou Séïdou Adambi, Joël Bossikponon et Bertin Lokossou. Pour le BEN, ces décisions visent à « maintenir la sérénité et la discipline » afin de préparer efficacement les prochains rendez-vous électoraux. Dans le cas de M. Adambi, cette réintégration met fin à une période d’exclusion qui avait commencé en janvier, après qu’il eut été reproché d’avoir déclaré sa candidature en dehors des canaux officiels du parti.

Dans son message public, l’ancien ministre de l’Eau et des Mines a insisté sur la nécessité de dépasser les divisions internes. « Il est temps de mettre de côté les rivalités individuelles et d’unir toutes nos forces pour l’intérêt supérieur du Bénin », a-t-il déclaré, tout en rappelant que « l’unité et la discipline ne sont pas de simples mots, ce sont nos armes pour préparer les batailles électorales de 2026 ».

Affichant sa loyauté retrouvée, Samou Séïdou Adambi a également pris position en faveur du tandem Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata, présenté par le BR comme une offre politique équilibrée entre « audace, innovation et continuité ». Selon lui, « leur succès sera celui de tout le peuple béninois, désireux de progrès et de stabilité ».

Revenant sur les échéances électorales de 2026, qui verront se tenir simultanément la présidentielle, les législatives et les communales, il a insisté sur l’importance pour le parti de présenter des « candidats intègres et enracinés ». Et de conclure : « Mon retour à Parakou n’est pas un événement personnel, c’est un appel à l’unité républicaine pour la victoire ».

En retrouvant sa place au sein des instances dirigeantes, Samou Séïdou Adambi s’affiche de nouveau comme l’un des acteurs majeurs du Bloc Républicain. Une réhabilitation qui, au-delà de sa portée individuelle, témoigne de la volonté du parti de resserrer les rangs dans la perspective d’un scrutin décisif pour son avenir politique.