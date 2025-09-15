Bénin : Le parti LD invite à dépolitiser l’administration fiscale

Boni Yayi (Photo DR)

Réunis en conférence de presse ce lundi 15 septembre 2025, les responsables du parti Les Démocrates, dirigé par l’ancien président Boni Yayi, ont exprimé leurs préoccupations face au retard observé dans l’ouverture de la plateforme de délivrance des quitus fiscaux, document désormais incontournable pour tout candidat à une élection au Bénin.

Selon les conférenciers, cette situation fait peser une pression considérable sur les potentiels candidats aux prochaines élections générales. A en croire les intervenants, alors que l’Administration fiscale a tardé à rendre opérationnelle la plateforme, les délais se resserrent et une véritable course contre la montre s’installe.

Le parti a tenu à préciser qu’il n’est pas opposé au principe du quitus fiscal, consacré par l’article 41 nouveau du Code électoral du 15 mars 2024. Cette disposition oblige tout aspirant à une fonction élective à présenter un quitus couvrant les trois dernières années et attestant de sa situation régulière vis-à-vis du fisc.

Cependant, Les Démocrates dénoncent l’utilisation politique qui en aurait été faite par le passé. « Le quitus fiscal en 2019, tout comme lors des élections législatives de 2023, a été massivement utilisé par le régime en place pour régler des comptes politiques à ses adversaires politiques, quand bien même ces derniers avaient une situation fiscale zéro. Autrement dit, ces derniers ne devaient aucun impôt à l’État du Bénin », a affirmé le parti.

Ils rappellent que certains avaient déjà obtenu leur quitus lors de la présidentielle de 2021 avant de se voir frappés de redressements fiscaux évalués à plusieurs millions de francs CFA. Face à ces dérives présumées, Les Démocrates ont lancé un appel à la dépolitisation des institutions impliquées dans l’organisation du scrutin de 2026. Pour le parti, la crédibilité du processus électoral passe par la neutralité de l’administration fiscale et de tous les organes électoraux.