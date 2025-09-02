Bénin : l’opposition réagit au choix de Romuald Wadagni

La désignation de Romuald Wadagni comme porte-étendard de la mouvance présidentielle pour l’élection de 2026 ne laisse pas indifférente la classe politique. Dans une interview accordée à RFI, Eugène Azatassou, vice-président du parti Les Démocrates, a vivement critiqué ce choix qu’il associe à une aggravation de la précarité sociale.

« Avec Wadagni, la politique inhumaine sur le plan social va se poursuivre. Avec ce choix, c’est bien rassuré que c’est la misère en plus grand qui sera au rendez-vous », a-t-il déclaré sans détour. L’opposant estime que les programmes de développement et les chantiers d’infrastructures régulièrement mis en avant par le pouvoir sortant ne profitent pas réellement à la population. « Sous de pseudo réalisations d’infrastructures, c’est l’oligarchie, une minorité qui va s’enrichir, renforçant la misère du peuple », a-t-il dénoncé.

Pour lui, la candidature de l’actuel ministre de l’Économie et des Finances clarifie la ligne politique du camp présidentiel. « Avec ce choix, le peuple béninois sait désormais à quoi s’en tenir », a-t-il ajouté. Si la mouvance présente Romuald Wadagni comme un symbole de continuité et de stabilité économique, l’opposition entend faire de ses critiques un axe majeur de campagne.